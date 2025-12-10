證交所偕同投信業者赴日交流 推動更多跨國商品合作

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，落實主管機關將台灣打造為亞洲資產管理中心的政策，董事長林修銘偕同六家臺灣投信公司（群益、國泰、中信、台新、統一、元大）赴日與東京證券交易所及多家資產管理機構交流，強化台日市場合作。

今（2025）年9月，台日首次啟動跨境ETF商品合作，已展現亮眼成效。在台灣掛牌的野村日本東證ETF（009812）自上市以來規模及受益單位數快速攀升，截至11月底規模成長89%，顯示國內散戶投資人對日本市場投資熱度持續提升；另一方面，日本市場對臺灣科技主題亦反應熱烈，赴日掛牌的野村臺灣新科技50 ETF（東證代碼:00412A）與國泰台灣科技龍頭ETF（東證代碼:00413A）規模同步大幅成長，分別增加410%及522%，凸顯臺日雙方投資人對彼此市場展現高度興趣。

藉由促成台灣投信業者及日本資產管理業者之交流，使雙方更深入了解彼此產品特色、投資人結構、熱門商品趨勢及跨境ETF發行面與交易面相關議題，並就未來合作方向交換意見，為後續擴大合作奠定良好基礎。這次亦於東京舉辦記者會，林修銘於會中表示，台日市場在產業布局與市場特性上具備高度關聯性，跨境合作不僅能豐富兩地資本市場商品，也能為投資人提供更具策略價值的投資選擇。亞資中心推動辦公室執行長胡則華說明亞洲資產管理中心目的與預期效益。元大投信董事長劉宗聖綜觀說明臺灣ETF發展，並由已有發行經驗的國泰投信分享跨境ETF發行經驗，期望借重雙方市場優勢，為投資人帶來更完善且多元的投資選擇。

臺灣證券交易所展望未來將持續推動更多跨境合作，深化與國際主要市場連結，透過擴大商品多樣性、強化市場制度配套及與海外機構定期交流，打造更具吸引力的投資環境，使台灣在邁向亞洲資產管理中心的目標上持續展現實質成果。