快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

晟德轉投資寶濟藥業 香港首日掛牌大漲

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
左（1）起：晟德大藥廠法人董事林佳陵、晟德董事長王素琦、寶濟藥業董事長劉彥君、寶濟藥業首席執行官王征。晟德／提供
左（1）起：晟德大藥廠法人董事林佳陵、晟德董事長王素琦、寶濟藥業董事長劉彥君、寶濟藥業首席執行官王征。晟德／提供

晟德（4123）宣布，旗下重要投資企業寶濟藥業-B（02659.HK）10日正式於香港交易所掛牌上市，首日開盤價報港幣60.5元，較發售價港幣26.38元大漲約129%。公開發售部分，超額認購逾2,600倍。晟德認為，該公司金融評價利益有望大進補。

晟德董事長王素琦表示，晟德累計投入寶濟約新台幣10億元，持股約12%。

晟德表示，今年寶濟除順利達成上市目標外，首項產品、中國首款長效型卵泡刺激素（FSH）SJ02亦成功獲批上市，顯示公司正式邁入實質商業化階段。

晟德指出，寶濟目前市值逾港幣180億元（約合新台幣738億元）。依晟德財務會計處理方式，寶濟投資係認列於「金融資產」項下，因此寶濟上市後股價與市值變化，將反映於晟德各期損益，預期將挹注晟德第4季獲利。

寶濟核心產品包括已獲中國NMPA核准的SJ02，以及處於NDA與後期臨床階段的多項創新生技管線。晟德表示，寶濟成功上市不僅再次驗證其技術平台與商業潛力，也將持續強化晟德作為專業生技投控平台的整體價值與長期成長動能。

晟德

延伸閱讀

謝金河：鴻海會不會是今年的台達電？預見2026年的潛力股

《眾生相》從約砲解析香港青年 李駿碩x張迪文12/12映後交流

香港大火示警…北市稽查外牆修繕工地 增列檢查項目3處工地不合格

第二十屆愛心獎 在香港頒獎

相關新聞

台股年前2萬9？杜金龍「行情到明年4月」：台積電上2千、PCB族群4檔續強

年底將至，台股近期在高檔震盪，許多漲多的個股開始修正。投資人最關心的問題莫過於：「年底前還能繼續攻高嗎？」、「獲利的股票該落袋為安，還是抱股過年？」 優分析在本集《股民想知道》邀請到縱橫股海 40 年的「股市宗師」杜金龍老師，帶著他的新書《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，深度解析台股後市、台積電操作心法，以及年底至明年春節的必備持股名單。

台股上漲218點、收28,400點 台積電漲25元收1,505元

台股10日收盤上漲218.13點，收28,400.73點，成交量4,921.79億元；台積電（2330）收盤價1,505...

外資回補196億元！三大法人聯手買超267億元 台積電除息前領台股創高

台股10日受惠台積電（2330）於除息前甩尾站上1,505元拉抬，大盤指數開高收高218.13點、報28,400.73點...

台積電除息前收復1,500元關卡 最後一盤爆4,254張買單、收1,505元

台積電（2330）預計11日除息，每股配發5元現金股利，10日股價收復1,500元關卡，最後一盤爆4,254張買單，推升...

黃金續漲、股票套牢…買房湊頭期款該動哪？網一面倒給答案

在房價節節攀升、投資選擇眾多的時代，如何在買房與投資之間取得平衡，成為許多民眾的現實難題。一名網友近日在臉書社群求助表示，自己正準備買房，但資金卡在「虧損中的股票」與「可能續漲的黃金」之間，不知道該先賣哪個來準備頭期款，引發熱烈討論。 原PO表示，先前投入股票不幸套牢，如今帳面仍是虧損狀態，一旦賣出就是實質認賠；但手上的黃金則仍有獲利空間，未來甚至可能繼續上漲。面對買房時程逼近，他陷入兩難，不禁發文詢問「到底是該停損股票？還是賣掉黃金比較好？」

以為自己是股神...200萬頭期款慘賠40%！過來人曝當沖壓力大：夢裡都綠K

在股市行情震盪、房價節節攀升的這些年，許多人都在投資與生活之間試著抓穩平衡。近日一名網友在DCARD分享自己的「懺悔故事」，原本與女友計畫兩、三年內買房，存下超過200萬頭期款，卻因為股市大好而起了貪念，最終讓夢想差點全毀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。