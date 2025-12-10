晟德轉投資寶濟藥業 香港首日掛牌大漲
晟德（4123）宣布，旗下重要投資企業寶濟藥業-B（02659.HK）10日正式於香港交易所掛牌上市，首日開盤價報港幣60.5元，較發售價港幣26.38元大漲約129%。公開發售部分，超額認購逾2,600倍。晟德認為，該公司金融評價利益有望大進補。
晟德董事長王素琦表示，晟德累計投入寶濟約新台幣10億元，持股約12%。
晟德表示，今年寶濟除順利達成上市目標外，首項產品、中國首款長效型卵泡刺激素（FSH）SJ02亦成功獲批上市，顯示公司正式邁入實質商業化階段。
晟德指出，寶濟目前市值逾港幣180億元（約合新台幣738億元）。依晟德財務會計處理方式，寶濟投資係認列於「金融資產」項下，因此寶濟上市後股價與市值變化，將反映於晟德各期損益，預期將挹注晟德第4季獲利。
寶濟核心產品包括已獲中國NMPA核准的SJ02，以及處於NDA與後期臨床階段的多項創新生技管線。晟德表示，寶濟成功上市不僅再次驗證其技術平台與商業潛力，也將持續強化晟德作為專業生技投控平台的整體價值與長期成長動能。
