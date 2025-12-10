台股年前2萬9？杜金龍「行情到明年4月」：台積電上2千、PCB族群4檔續強

年底將至，台股近期在高檔震盪，許多漲多的個股開始修正。投資人最關心的問題莫過於：「年底前還能繼續攻高嗎？」、「獲利的股票該落袋為安，還是抱股過年？」

優分析在本集《股民想知道》邀請到縱橫股海 40 年的「股市宗師」杜金龍老師，帶著他的新書《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，深度解析台股後市、台積電操作心法，以及年底至明年春節的必備持股名單。

一、 大盤展望：外資賣壓宣洩完畢 主升段將延續至明年四月

針對年底前的盤勢，杜金龍老師抱持樂觀態度。他分析，雖然11月份外資賣超台股達3,700多億元（全年賣超逾5,200億），這主要是外資為了年底分獎金進行的「假結算」，但台股依然逆勢上漲，顯示內資力量強大。

隨著外資賣壓在11月底宣洩完畢，加上美國聯準會（Fed）預期降息的利多，杜金龍預測：

年底收最高：12月至明年春節前，台股有望收在近期高點（約28,000點附近），甚至挑戰29,000點。 明年展望：這波主升段預計將持續13個月，直到明年（2026年）4月份。多家投信與機構預估明年台股高點將落在30,000至35,000點之間。 基本面支撐：台灣今年GDP成長率預估約7.37%，明年仍有3%以上；上市公司獲利今年成長13%，明年預估成長22%~23%。在基本面優良的情況下，目前本益比雖高，但隨著獲利成長，估值將回歸合理。 操作策略提醒：明年第一季見高點後，第二、三季可能會進入震盪整理（ABC波修正），屆時適合進行現股當沖或區間操作，長線大波段高點則看好至2027年5月。

二、 台積電（2330）：最安心的長線標的 目標價上看2,000元

台積電作為台股的中流砥柱，杜金龍老師透露自己目前持股高達六、七成，並分享了「打斷腿都不能亂賣」的操作心法。

操作策略：除非遇到大跌（如修正50~70元），否則以長線續抱為主。短線支撐參考之前的低點1,375元。

獲利預估：根據優分析及各大機構數據，台積電後年EPS有望達到95~100元。若以20倍本益比計算，股價有機會挑戰2,000元。

長線願景：若以未來五年EPS成長至180元推算，長線目標價甚至可展望至3,600元。

除息行情：台積電即將除息，雖然除息前常有利空壓低，但填息機率高，適合小資族長期持有。

三、 熱門高價股與族群解析

1. 股王信驊(5274-TWO)

信驊近期股價突破7,000元天價。杜金龍指出，雖然本益比達30幾倍，但ASIC產業享有高本益比是常態。

作為台股的「精神指標」，信驊拉高了高價股的天花板。建議投資人可在大盤回檔或個股修正約20%時布局。

2. 新股蜜月：鴻勁（IPO）

半導體封測設備商鴻勁(7769-TW)上市後股價飆漲。對於這類IPO股票，觀察重點在於「投信法人」是否進場接手。若法人持續買進，股價有機會在休息整理後續攻。

3. PCB族群：台光電、金像電、欣興

台光電(2383-TW)： 作為CCL龍頭，是主動式ETF必備持股，年底作帳行情可期。EPS預估明年65元、後年100元，長線目標價上看1,600元。

金像電(2368-TW)： AI伺服器受惠股，獲利大幅成長，雖然短線漲幅大，但身為主流股仍具投資價值。

欣興(3037-TW)： 相較於其他ABF大廠，欣興位處相對低檔，隨著明年EPS預估成長，具備落後補漲空間。

尖點(8021-TW)： 鑽針大廠，EPS成長幅度大，也有機會隨族群輪動上漲。

四、 抱股過年？杜金龍的「致勝名單」

針對想安心抱股過年、賺取紅包行情的投資人，杜金龍老師建議鎖定以下幾檔具備業績支撐與題材的個股：

電子權值股：台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)、台達電(2308-TW)。這三檔是必備核心持股。

鴻海特別點評：外資11月大賣且借券放空，一旦外資停止賣超並回補，加上郭台銘女兒出清持股的利空出盡，股價有望反彈。

金融股：富邦金(2881-TW)。今年前10月EPS已達7塊多，若扣除匯損表現更佳。目前股價在94.6元附近，若突破前高95元，有望挑戰百元大關，適合抱著參加除權息。

防禦型／節慶題材：統一超(2912-TW)。農曆春節期間超商生意最旺，且股價先前修正至229元附近已見短底，適合在過年期間持有，賺取節慶財。

記憶體族群：南亞科(2408-TW)、華邦電(2344-TW)。這波回檔幅度約20%，隨著報價回升，至明年上半年仍有空間。

大師總結

目前的台股策略應是 「抱緊處理」。

外資賣壓已過，內資作帳接棒，行情有望一路走到明年4月。對於空手的投資人，建議利用短線拉回時，佈局台積電、鴻海、台達電等權值股，或是超商、金融等防禦型個股，安心過好年。

