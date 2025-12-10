快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

聽新聞
0:00 / 0:00

台日跨境ETF合作亮眼 證交所率6投信赴日深化合作

中央社／ 東京10日專電
證交所董事長林修銘率領6家台灣投信公司赴日本，與東京證券交易所及多家資產管理機構進行交流，並於今天下午在東證舉行記者會，宣布台日跨境ETF合作自今年9月啟動以來，已展現強勁成效。圖／本報資料照片
證交所董事長林修銘率領6家台灣投信公司赴日本，與東京證券交易所及多家資產管理機構進行交流，並於今天下午在東證舉行記者會，宣布台日跨境ETF合作自今年9月啟動以來，已展現強勁成效。圖／本報資料照片

台灣證券交易所董事長林修銘率領6家台灣投信公司赴日本，與東京證券交易所及多家資產管理機構進行交流，並於今天下午在東證舉行記者會，宣布台日跨境ETF合作自今年9月啟動以來，已展現強勁成效。

林修銘表示，今年9月，台日首度啟動跨境ETF合作，象徵兩地在金融與產業領域的連結再升級。台灣與日本長期在產業發展上維持緊密交流，特別是在半導體領域，日本在半導體材料與精密設備領域具全球領導地位，而台灣則是先進製程與晶圓代工的重要樞紐，此次跨境ETF的推出正是在這一深厚基礎上邁出的重要一步。

跨境ETF推出以來展現強勁的成長動能。林修銘表示，截至11月底，在台灣上市的跨境ETF規模成長達89%；日本市場的兩檔ETF更分別成長410%與522%，顯示台日投資人高度肯定跨境ETF所帶來的新投資模式。

林修銘強調，跨境ETF的成功也有助推動台灣政府推行的「亞洲資產管理中心」政策，落實亞資中心發展多元化商品的重要目標。

他表示，為深化後續合作，此次證交所特別邀請6家台灣投信業者（群益、國泰、中信、台新、統一、元大）共同訪日，與日本資產管理機構面對面交流，希望藉此為未來更多類型ETF的推出奠定基礎，增加投資人商品選擇，促成台日業者跨境合作，並逐步形成區域ETF產業生態系。

亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華說明，台灣ETF市場近年快速成長，自2003年推出首檔ETF以來，商品數量與資產管理規模穩步上升，近年在AI產業興起的帶動下，ETF總規模於今年11月底達到2360億美元，在亞洲排名第3。

她指出，主動式ETF更成為市場亮點，自今年5月第一檔上市以來，相關商品在短短半年內已增至11檔，總規模達32億美元，較首月成長10.5倍，受益人次突破52萬人次，反映投資人對此類商品的高度興趣。

胡則華表示，台日今年9月正式啟動跨境ETF合作，台灣已有兩檔ETF在東京證券交易所掛牌，分別為國泰台灣科技龍頭ETF及野村台灣新科技50ETF，總規模達1570萬美元；日本則以野村日本東證ETF在台灣掛牌，上市後規模迅速成長，至11月底已達3410萬美元，較上市初期成長近9成。

胡則華表示，這次合作具有象徵性意義，一方面讓台日投資人能更便捷參與彼此市場，另一方面也展現台灣ETF產業的國際競爭力。

會中，元大投信董事長劉宗聖說明台灣ETF發展，並由已有發行經驗的國泰投信總經理張雍川分享跨境ETF發行經驗。

劉宗聖表示，台灣的股市參與人數接近1400萬人，而ETF投資人數已突破1600萬人，ETF參與人口甚至高於股市參與人口。2019年，ETF投資人僅占全體投資人的8.6%；但6年後已提升至115.7%，顯示ETF已成為台灣最普及的投資工具之一。

張雍川指出，台灣ETF市場近年快速成長，而日本更是亞洲規模最大的ETF市場。兩大市場強強聯手，透過跨境互掛，可深化雙邊資本市場交流，對雙邊投資人、ETF發行人與交易所而言，是三贏策略。

ETF 資本市場 日本 半導體

延伸閱讀

大研生醫營收／11月3.3億元、年增16.5% 創歷史新高

大研生醫營收／11月3.36億元 創新高月增147%

謝金河：鴻海會不會是今年的台達電？預見2026年的潛力股

不用飛日本！日本同款「聖誕小熊可麗餅」台灣開賣 超萌「冰淇淋小熊+草莓聖誕帽」賣完就沒有了

相關新聞

台股年前2萬9？杜金龍「行情到明年4月」：台積電上2千、PCB族群4檔續強

年底將至，台股近期在高檔震盪，許多漲多的個股開始修正。投資人最關心的問題莫過於：「年底前還能繼續攻高嗎？」、「獲利的股票該落袋為安，還是抱股過年？」 優分析在本集《股民想知道》邀請到縱橫股海 40 年的「股市宗師」杜金龍老師，帶著他的新書《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，深度解析台股後市、台積電操作心法，以及年底至明年春節的必備持股名單。

台股上漲218點、收28,400點 台積電漲25元收1,505元

台股10日收盤上漲218.13點，收28,400.73點，成交量4,921.79億元；台積電（2330）收盤價1,505...

外資回補196億元！三大法人聯手買超267億元 台積電除息前領台股創高

台股10日受惠台積電（2330）於除息前甩尾站上1,505元拉抬，大盤指數開高收高218.13點、報28,400.73點...

台積電除息前收復1,500元關卡 最後一盤爆4,254張買單、收1,505元

台積電（2330）預計11日除息，每股配發5元現金股利，10日股價收復1,500元關卡，最後一盤爆4,254張買單，推升...

黃金續漲、股票套牢…買房湊頭期款該動哪？網一面倒給答案

在房價節節攀升、投資選擇眾多的時代，如何在買房與投資之間取得平衡，成為許多民眾的現實難題。一名網友近日在臉書社群求助表示，自己正準備買房，但資金卡在「虧損中的股票」與「可能續漲的黃金」之間，不知道該先賣哪個來準備頭期款，引發熱烈討論。 原PO表示，先前投入股票不幸套牢，如今帳面仍是虧損狀態，一旦賣出就是實質認賠；但手上的黃金則仍有獲利空間，未來甚至可能繼續上漲。面對買房時程逼近，他陷入兩難，不禁發文詢問「到底是該停損股票？還是賣掉黃金比較好？」

以為自己是股神...200萬頭期款慘賠40%！過來人曝當沖壓力大：夢裡都綠K

在股市行情震盪、房價節節攀升的這些年，許多人都在投資與生活之間試著抓穩平衡。近日一名網友在DCARD分享自己的「懺悔故事」，原本與女友計畫兩、三年內買房，存下超過200萬頭期款，卻因為股市大好而起了貪念，最終讓夢想差點全毀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。