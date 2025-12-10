外資回補196億元！三大法人聯手買超267億元 台積電除息前領台股創高

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者曾原信／攝影
台股10日受惠台積電（2330）於除息前甩尾站上1,505元拉抬，大盤指數開高收高218.13點、報28,400.73點，創台股收盤歷史新高，成交值降至4,921.79億元，三大法人回頭買超267.37億元。但由於盤面資金流向台積電、聯發科（2454）、智邦（2345）、台光電（2383）、鴻勁等大型股，整體集中市場加計櫃買市場上漲家數僅占約四成。

統計三大法人10日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超196.07億元，投信買超18.68億元；自營商買超（合計）52.61億元，其中自營商（自行買賣）買超26.53億元、自營商（避險）買超26.09億元。

盤面上，台積電11日除息前買盤卡位，股價彈升1.69%、收當日最高價1,505元，貢獻大盤204點漲點。聯發科領軍2025 IEEE GLOBECOM秀6G與永續通訊技術領導力，放量強彈2.82%、收1,460元。智邦前十一月營收衝2,222.2億元，成為首家突破2,000億元的台灣網通公司，加上外資點名下一代ASIC伺服器導入scale-up switch tray，智邦將是最大受惠者，股價帶量鎖漲停1,090元、重返千金俱樂部。金居（8358）解禁出關，股價飆漲停279元天價。然而，華邦電（2344）70元城池僅守一天，今日反壓傾巢而出，量縮至約40萬餘張、股價回落5.33%、收67.5元。

統計今日成交值超過百億元個股有10檔，股價僅華邦電與台玻（1802）收低。依序為：台積電348.36億元，股價漲1.69%、收1,505元；華邦電284.36億元；金居215.39億元，股價漲9.84%、收279元；國巨*（2327）157.38億元，股價漲2.51%、收245.5元；波若威（3163）132.94億元，股價漲6.82%、收384元；智邦122.62億元；聯發科118.87億元；台玻117.07億元，股價跌4.14%、收38.25元；尖點（8021）109.22億元，股價漲9.78%、收151.5元；華東（8110）101.75億元，股價漲2.82%、收49.25元。

統計今日成交量超過十萬大張個股有6檔，但股價僅華東（8110）1檔收高。依序為：華邦電406,010張、台玻297,733張；力積電（6770）259,174張，股價跌1.7%、收34.7元；華東202,673張；旺宏（2337）170,547張，股價跌4.52%、收37元；兆赫（2485）153,916張，股價跌6.17%、收25.85元。

台股 台積電 三大法人 除息 外資

