台積電重登1500元關卡 台股漲218點…創收盤指數新高

中央社／ 台北10日電
台積電收盤上漲25元，突破1500元關卡，帶動台股指數上揚218.13點，以28400.73點創下台股收盤歷史新高。歐新社
台積電收盤上漲25元，突破1500元關卡，帶動台股指數上揚218.13點，以28400.73點創下台股收盤歷史新高。歐新社

美國聯準會（Fed）利率決策將揭曉，在看好人工智慧（AI）發展趨勢下，台積電及印刷電路板、矽光子概念股走強；台積電收盤上漲25元，突破1500元關卡，帶動台股指數上揚218.13點，以28400.73點創下台股收盤歷史新高。

加權指數終場收在28400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，成交金額新台幣4921.79億元，指數逼近11月初創下的歷史高點28554.61點。

權值股台積電今天收1505元，漲25元，漲幅1.69%，創11月5日以來收盤新高；鴻海收233.5元，下挫1.5元，跌幅0.64%；台達電收968元，跌3元，跌幅0.31%；聯發科上漲40元，收1460元創下近2個半月高點。

AI伺服器概念股緯穎收4525元，漲5元，漲幅0.11%；緯創收147.5元，下挫1.34%；廣達收292.5元，跌1.18%。

印刷電路板族群中，台光電獲外資調升目標價激勵上漲100元，收在1600元；金居、尖點強攻漲停，收在279元及151.5元；健鼎收312.5元，漲4.17%。台玻、建榮、榮科等拉回修正逾3%

矽光子族群熱度持續，波若威、眾達、聯亞分別上漲6.82%、8.88%及3.99%，光聖則上漲4.17%，以1250元作收。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國聯準會決策未公布前，全球股市投資人都在等待，美、日股都大致在平盤附近，只有台股今天獨強。

蔡明翰指出，美國聯準會10月降息夾帶偏鷹派聲明，造成11月台股走跌；但隨著市場預期聯準會降息機率大增，股市止跌反彈。他認為，即便此次聯準會談話出現變數，股市反映程度應不會如先前那麼大。

美國聯準會 台積電 台股指數 降息 概念股 矽光子

相關新聞

台股年前2萬9？杜金龍「行情到明年4月」：台積電上2千、PCB族群4檔續強

年底將至，台股近期在高檔震盪，許多漲多的個股開始修正。投資人最關心的問題莫過於：「年底前還能繼續攻高嗎？」、「獲利的股票該落袋為安，還是抱股過年？」 優分析在本集《股民想知道》邀請到縱橫股海 40 年的「股市宗師」杜金龍老師，帶著他的新書《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，深度解析台股後市、台積電操作心法，以及年底至明年春節的必備持股名單。

台股上漲218點、收28,400點 台積電漲25元收1,505元

台股10日收盤上漲218.13點，收28,400.73點，成交量4,921.79億元；台積電（2330）收盤價1,505...

外資回補196億元！三大法人聯手買超267億元 台積電除息前領台股創高

台股10日受惠台積電（2330）於除息前甩尾站上1,505元拉抬，大盤指數開高收高218.13點、報28,400.73點...

台積電除息前收復1,500元關卡 最後一盤爆4,254張買單、收1,505元

台積電（2330）預計11日除息，每股配發5元現金股利，10日股價收復1,500元關卡，最後一盤爆4,254張買單，推升...

黃金續漲、股票套牢…買房湊頭期款該動哪？網一面倒給答案

在房價節節攀升、投資選擇眾多的時代，如何在買房與投資之間取得平衡，成為許多民眾的現實難題。一名網友近日在臉書社群求助表示，自己正準備買房，但資金卡在「虧損中的股票」與「可能續漲的黃金」之間，不知道該先賣哪個來準備頭期款，引發熱烈討論。 原PO表示，先前投入股票不幸套牢，如今帳面仍是虧損狀態，一旦賣出就是實質認賠；但手上的黃金則仍有獲利空間，未來甚至可能繼續上漲。面對買房時程逼近，他陷入兩難，不禁發文詢問「到底是該停損股票？還是賣掉黃金比較好？」

以為自己是股神...200萬頭期款慘賠40%！過來人曝當沖壓力大：夢裡都綠K

在股市行情震盪、房價節節攀升的這些年，許多人都在投資與生活之間試著抓穩平衡。近日一名網友在DCARD分享自己的「懺悔故事」，原本與女友計畫兩、三年內買房，存下超過200萬頭期款，卻因為股市大好而起了貪念，最終讓夢想差點全毀。

