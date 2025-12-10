快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

台積電除息前收復1,500元關卡 最後一盤爆4,254張買單、收1,505元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。美聯社
台積電。美聯社

台積電（2330）預計11日除息，每股配發5元現金股利，10日股價收復1,500元關卡，最後一盤爆4,254張買單，推升股價收在今日最高的1,505元，上漲25元， 漲幅1.69%，市值39兆284.49億元，貢獻大盤指數約205點。

台股開高走高，終場收在28,400.73點，上漲218.13點，權王台積電早盤以1,490元開出，終場收在1,505元，上漲25元，漲幅1.69%，市值回到39兆元以上，增至39兆284.49億元。

台積電除息前股價再站上1,500元關卡，收盤後公布11月營收，單月合併營收約3,436.14億元，月減6.5%，年增24.5%，創歷年同期新高；累計今年前十一月營收約3兆4,740.51億 元，年增32.8%。

台積電在先前召開的法說會釋出展望，預估第4季美元營收322至334億美元，中間值季減1%至328億美元，財測高標仍有機會創高，匯率假設新台幣兌美元30.6，預估毛利率59~61%，預估營益率49~51%。

台積電 營收 除息

延伸閱讀

張忠謀要求全台積電主管都要聽法說會 原始股東投資報酬率高達951倍

憂「特定」資訊揭露損競爭優勢 台積電透露法說會「最高禁忌」

法說會遇提問者拐彎抹角帶陷阱 台積電巧妙手法化解「坑洞」

美媒：台積電生產輝達H200晶片 輸中須送美國安審查

相關新聞

台股年前2萬9？杜金龍「行情到明年4月」：台積電上2千、PCB族群4檔續強

年底將至，台股近期在高檔震盪，許多漲多的個股開始修正。投資人最關心的問題莫過於：「年底前還能繼續攻高嗎？」、「獲利的股票該落袋為安，還是抱股過年？」 優分析在本集《股民想知道》邀請到縱橫股海 40 年的「股市宗師」杜金龍老師，帶著他的新書《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，深度解析台股後市、台積電操作心法，以及年底至明年春節的必備持股名單。

台股上漲218點、收28,400點 台積電漲25元收1,505元

台股10日收盤上漲218.13點，收28,400.73點，成交量4,921.79億元；台積電（2330）收盤價1,505...

外資回補196億元！三大法人聯手買超267億元 台積電除息前領台股創高

台股10日受惠台積電（2330）於除息前甩尾站上1,505元拉抬，大盤指數開高收高218.13點、報28,400.73點...

台積電除息前收復1,500元關卡 最後一盤爆4,254張買單、收1,505元

台積電（2330）預計11日除息，每股配發5元現金股利，10日股價收復1,500元關卡，最後一盤爆4,254張買單，推升...

黃金續漲、股票套牢…買房湊頭期款該動哪？網一面倒給答案

在房價節節攀升、投資選擇眾多的時代，如何在買房與投資之間取得平衡，成為許多民眾的現實難題。一名網友近日在臉書社群求助表示，自己正準備買房，但資金卡在「虧損中的股票」與「可能續漲的黃金」之間，不知道該先賣哪個來準備頭期款，引發熱烈討論。 原PO表示，先前投入股票不幸套牢，如今帳面仍是虧損狀態，一旦賣出就是實質認賠；但手上的黃金則仍有獲利空間，未來甚至可能繼續上漲。面對買房時程逼近，他陷入兩難，不禁發文詢問「到底是該停損股票？還是賣掉黃金比較好？」

以為自己是股神...200萬頭期款慘賠40%！過來人曝當沖壓力大：夢裡都綠K

在股市行情震盪、房價節節攀升的這些年，許多人都在投資與生活之間試著抓穩平衡。近日一名網友在DCARD分享自己的「懺悔故事」，原本與女友計畫兩、三年內買房，存下超過200萬頭期款，卻因為股市大好而起了貪念，最終讓夢想差點全毀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。