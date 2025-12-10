台積電除息前收復1,500元關卡 最後一盤爆4,254張買單、收1,505元
台積電（2330）預計11日除息，每股配發5元現金股利，10日股價收復1,500元關卡，最後一盤爆4,254張買單，推升股價收在今日最高的1,505元，上漲25元， 漲幅1.69%，市值39兆284.49億元，貢獻大盤指數約205點。
台股開高走高，終場收在28,400.73點，上漲218.13點，權王台積電早盤以1,490元開出，終場收在1,505元，上漲25元，漲幅1.69%，市值回到39兆元以上，增至39兆284.49億元。
台積電除息前股價再站上1,500元關卡，收盤後公布11月營收，單月合併營收約3,436.14億元，月減6.5%，年增24.5%，創歷年同期新高；累計今年前十一月營收約3兆4,740.51億 元，年增32.8%。
台積電在先前召開的法說會釋出展望，預估第4季美元營收322至334億美元，中間值季減1%至328億美元，財測高標仍有機會創高，匯率假設新台幣兌美元30.6，預估毛利率59~61%，預估營益率49~51%。
