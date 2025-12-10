快訊

台股上漲218點、收28,400點 台積電漲25元收1,505元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股10日收盤上漲218.13點，收28,400.73點，成交量4,921.79億元；台積電（2330）收盤價1,505元，上漲25元，漲幅1.69%。

今日成交金額大且走高之個股為：金居（8358）、國巨*（2327）、波若威（3163）、智邦（2345）、聯發科（2454）、尖點（8021）、華東（8110）、金像電（2368）及華城（1519）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電（2344）、台玻（1802）、力積電（6770）、富喬（1815）、旺宏（2337）、緯創（3231）、日月光投控（3711）、台燿（6274）及大量（3167）。

第一金投顧表示，市場靜待FOMC今年最後㇐次會議，市場預期將降息㇐碼，並關注聯準會是否重啟擴表，預期2026年延續降息格局，全球資金偏向寬鬆有利股市表現。台股上市櫃公司有望受惠於 AI帶動，2026年獲利預估有望成長兩成，營運動能延續，加上美國四大雲端的資本支出大幅增加、輝達（NVIDIA）Rubin預計2026下半年上市，有望帶動供應鏈全面升級，以上因素有利台股延續多方態勢。

台積電12月11日除息5元，為2025年最後㇐次配息，2019年改季配息以來，26次除息有19次當日完成填息，預計這次也有望當日填息。

指數位於高檔整理，可伺機汰弱換強，盤面輪動加速，電子產業選股聚焦先進製程、AI伺服器、散熱、CPO、記憶體、載板、CCL等產業，傳產關注軍工、無人機、製鞋等產業。操作嚴控資金持股水位，保持風險控管。

