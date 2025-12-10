美股整理壓力輕、資金行情續熱 台股盤中漲228點

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數9日僅NASDAQ指數小漲0.1%，不過其他指數跌幅不大。台股10日開高走高，盤中最高上漲228點至28,411點，台積電（2330）盤中最高上漲25元至1,505元，加權指數持續往前高也是歷史新高的28,554點邁進。

永豐期貨指出，昨日美股雖受美債殖利率走高與投資人等待Fed決議影響而呈現小幅整理，不過跌幅很小，市場情緒偏向觀望，不過這樣的外圍壓力對台股影響極為有限，反而凸顯出台股當前的強勢結構。

永豐期貨分析，台股近期再度展現資金在半導體與內需題材間持續輪動的力道，尤其台積電等權值股撐盤效果明顯，使指數整體跌幅遠小於美股甚至收紅，形成「美股整理、台股抗跌」的典型格局。

此種走勢反映兩件事：第一，內資動能仍強，並未因美股震盪而撤出；第二，市場對台灣科技供應鏈下半年展望的期待仍在升溫，使得逢低買盤積極承接。若美股未出現系統性利空，台股這種強於全球股市的結構仍有機會延續，短線只需留意外資在期貨與現貨的動作是否同步偏多，以及美債殖利率若再度快速上行可能帶來的情緒波動。

台股 美股 台積電

