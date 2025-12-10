月配息人氣王00940逆勢升息！除息首日填息4成 新成分股添動能

月配息人氣王「元大台灣價值高息」(00940)10日迎接除息首日，9日收盤價9.26元，除息參考價落在9.21元，早盤股價於平盤附近震盪，最高觸及9.23元，填息率約44%。「00940」受益人數高達57.7萬人，每單位配發0.045元、持有一張可領45元，配息金額較上期0.04元再進一步調升，展現穩定增配力道。

00940自啟動「月配息調升」後，本月再把配息提高至0.045元，單月配息率約0.49%，年化殖利率約5.9%，在市場對高股息ETF普遍預期降息、配息趨緩之際，反而逆勢上調，成為少數「配息踩剎車、反向升息」的月配產品。

臺灣指數公司已於11月18日完成00940追蹤的「特選臺灣價值高息指數」第二次定期審核，新增與剔除成分股各10檔。新增之中，AI與電力相關個股成為最大亮點，包括：中興電（1513）受惠台電電網韌性計畫＋AI電力剛需；信邦（3023）佈局半導體設備、AI與機器人，並與輝達機器人公司合作；廣明（6188）智慧自動化、機器人布局亮眼、金寶（2312）切入AI伺服器、充電樁與低軌衛星等新領域；金融股增加元大金（2885）、永豐金（2890）、彰銀（2801）等進一步提升產業分散度。

剔除個股如群聯（8299）、東元（1504）、日月光（3711）、帆宣（6196）、順達（3211）等，均在持有期間累積亮眼漲幅（群聯漲幅高達190%），調整後可挹注00940帳上實現資本利得，形成後續配息的潛在來源。

在台股修正期間，00940展現價值投資ETF的抗震能力，含息報酬在千億級高股息ETF中位居第二，僅次於元大高股息（0056）。法人表示，本次00940汰弱留強、增持AI與電力相關成分，預期有助ETF後續績效表現。