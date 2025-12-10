快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

月配息人氣王00940逆勢升息！除息首日填息4成 新成分股添動能

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

月配息人氣王「元大台灣價值高息」(00940)10日迎接除息首日，9日收盤價9.26元，除息參考價落在9.21元，早盤股價於平盤附近震盪，最高觸及9.23元，填息率約44%。「00940」受益人數高達57.7萬人，每單位配發0.045元、持有一張可領45元，配息金額較上期0.04元再進一步調升，展現穩定增配力道。

00940自啟動「月配息調升」後，本月再把配息提高至0.045元，單月配息率約0.49%，年化殖利率約5.9%，在市場對高股息ETF普遍預期降息、配息趨緩之際，反而逆勢上調，成為少數「配息踩剎車、反向升息」的月配產品。

臺灣指數公司已於11月18日完成00940追蹤的「特選臺灣價值高息指數」第二次定期審核，新增與剔除成分股各10檔。新增之中，AI與電力相關個股成為最大亮點，包括：中興電（1513）受惠台電電網韌性計畫＋AI電力剛需；信邦（3023）佈局半導體設備、AI與機器人，並與輝達機器人公司合作；廣明（6188）智慧自動化、機器人布局亮眼、金寶（2312）切入AI伺服器、充電樁與低軌衛星等新領域；金融股增加元大金（2885）、永豐金（2890）、彰銀（2801）等進一步提升產業分散度。

剔除個股如群聯（8299）、東元（1504）、日月光（3711）、帆宣（6196）、順達（3211）等，均在持有期間累積亮眼漲幅（群聯漲幅高達190%），調整後可挹注00940帳上實現資本利得，形成後續配息的潛在來源。

在台股修正期間，00940展現價值投資ETF的抗震能力，含息報酬在千億級高股息ETF中位居第二，僅次於元大高股息（0056）。法人表示，本次00940汰弱留強、增持AI與電力相關成分，預期有助ETF後續績效表現。

月配息 高股息

延伸閱讀

00919、00713...4檔人氣高股息比拚！棒棒：00918唯一「明顯」正報酬

00878、00713、00918...全都落後大盤！股添樂：高股息不爛、是台積電太猛

0056、00878、00919組合神話破滅？都明白改採00891和00896替代「這兩檔」

台積電驚驚漲！季配息5元除息行情暖身、下次將挑戰首度除息6元

相關新聞

黃金續漲、股票套牢…買房湊頭期款該動哪？網一面倒給答案

在房價節節攀升、投資選擇眾多的時代，如何在買房與投資之間取得平衡，成為許多民眾的現實難題。一名網友近日在臉書社群求助表示，自己正準備買房，但資金卡在「虧損中的股票」與「可能續漲的黃金」之間，不知道該先賣哪個來準備頭期款，引發熱烈討論。 原PO表示，先前投入股票不幸套牢，如今帳面仍是虧損狀態，一旦賣出就是實質認賠；但手上的黃金則仍有獲利空間，未來甚至可能繼續上漲。面對買房時程逼近，他陷入兩難，不禁發文詢問「到底是該停損股票？還是賣掉黃金比較好？」

以為自己是股神...200萬頭期款慘賠40%！過來人曝當沖壓力大：夢裡都綠K

在股市行情震盪、房價節節攀升的這些年，許多人都在投資與生活之間試著抓穩平衡。近日一名網友在DCARD分享自己的「懺悔故事」，原本與女友計畫兩、三年內買房，存下超過200萬頭期款，卻因為股市大好而起了貪念，最終讓夢想差點全毀。

台股開高走高早盤漲逾百點 台積電開高10元

台股10日開盤指數上漲8.16點，開盤指數為28,190.76點，隨後持續走揚，漲逾百點。台積電（2330）開盤價1,4...

台肥（1722）從肥料公司變包租公？專家拆解「資產概念股」：租金是配息底氣

台肥市占高但本業獲利受政策壓抑，近年靠不動產租金成為 EPS 主力。除權息後股價疲弱，加上董座爭議影響信心，但包租公體質穩健，配息率近十年逾 94%，仍為存股族長期標的。 肥料龍頭－台肥（1722）在台灣市占率超過七成，因有著「台字輩光環」，是許多資深股民偏好的穩健定存股之一，近十年平均現金殖利率為 4.37%。然而今年第一季台肥獲利出現衰退，單季EPS為0.1元，雖第三季獲利開始回升，前三季累計EPS達1.11元，但除權息後股價疲弱，股價緩步走低；之後又爆出董座人事案的「髮夾彎」爭議，使台肥的穩健形象受到巨大挑戰。

美股整理壓力輕、資金行情續熱 台股盤中漲228點

美股四大指數9日僅NASDAQ指數小漲0.1%，不過其他指數跌幅不大。台股10日開高走高，盤中最高上漲228點至28,4...

S&P 500高檔怎麼買？華爾街2026預測兩極化：最高16%、最低3%

美股周四在聯準會年底最後一次利率決策前夕轉弱，市場情緒明顯轉向觀望。隨著政策走向將牽動2026年經濟與企業獲利節奏，法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。