快訊

不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

台股倒數142點創新高！AI供應鏈、散熱、記憶體「明年發大財」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

市場觀望美國聯準會動向之際，台股反而吸引押寶性買盤湧入，截至12點50分左右，指數盤中一度衝上近期波段高點28,411點，距離歷史高點28,554點僅剩142點。盤面族群同步走強，網通、半導體、重電、矽光子、銅箔基板等輪動發光。法人指出，在景氣、資金與籌碼三大利多支撐下，台股有機會再度挑戰歷史新高。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，目前看2026年台股，預期仍是震盪偏多走勢機率較高。主要原因還是基本面太強所推動，尤其是AI伺服器與高階晶片的拉貨力道強勁，台股所有上市櫃公司總獲利在2026年續創新高，也有望帶動股價表現。

基本面部分，AI相關公司對未來展望仍正向。全球主要雲端服務業者對AI投資有增無減，美系大廠均預期2026年支出將高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等營收動能。

施政廷分析，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。

布局方向上，聚焦AI供應鏈、電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。

AI 台股

延伸閱讀

記憶體飆漲掀筆電加價潮！網憂「漲到買不下手」：恐拖累銷量

綠能衝出大黑馬！00899報酬率45％完勝台股正2

ETF換季大洗牌…謝金河點名名單曝光！網哀號：死亡筆記本

投資展望論壇11日登場／資深分析師許博傑：台積2,000元不是夢

相關新聞

黃金續漲、股票套牢…買房湊頭期款該動哪？網一面倒給答案

在房價節節攀升、投資選擇眾多的時代，如何在買房與投資之間取得平衡，成為許多民眾的現實難題。一名網友近日在臉書社群求助表示，自己正準備買房，但資金卡在「虧損中的股票」與「可能續漲的黃金」之間，不知道該先賣哪個來準備頭期款，引發熱烈討論。 原PO表示，先前投入股票不幸套牢，如今帳面仍是虧損狀態，一旦賣出就是實質認賠；但手上的黃金則仍有獲利空間，未來甚至可能繼續上漲。面對買房時程逼近，他陷入兩難，不禁發文詢問「到底是該停損股票？還是賣掉黃金比較好？」

以為自己是股神...200萬頭期款慘賠40%！過來人曝當沖壓力大：夢裡都綠K

在股市行情震盪、房價節節攀升的這些年，許多人都在投資與生活之間試著抓穩平衡。近日一名網友在DCARD分享自己的「懺悔故事」，原本與女友計畫兩、三年內買房，存下超過200萬頭期款，卻因為股市大好而起了貪念，最終讓夢想差點全毀。

台股開高走高早盤漲逾百點 台積電開高10元

台股10日開盤指數上漲8.16點，開盤指數為28,190.76點，隨後持續走揚，漲逾百點。台積電（2330）開盤價1,4...

台肥（1722）從肥料公司變包租公？專家拆解「資產概念股」：租金是配息底氣

台肥市占高但本業獲利受政策壓抑，近年靠不動產租金成為 EPS 主力。除權息後股價疲弱，加上董座爭議影響信心，但包租公體質穩健，配息率近十年逾 94%，仍為存股族長期標的。 肥料龍頭－台肥（1722）在台灣市占率超過七成，因有著「台字輩光環」，是許多資深股民偏好的穩健定存股之一，近十年平均現金殖利率為 4.37%。然而今年第一季台肥獲利出現衰退，單季EPS為0.1元，雖第三季獲利開始回升，前三季累計EPS達1.11元，但除權息後股價疲弱，股價緩步走低；之後又爆出董座人事案的「髮夾彎」爭議，使台肥的穩健形象受到巨大挑戰。

美股整理壓力輕、資金行情續熱 台股盤中漲228點

美股四大指數9日僅NASDAQ指數小漲0.1%，不過其他指數跌幅不大。台股10日開高走高，盤中最高上漲228點至28,4...

S&P 500高檔怎麼買？華爾街2026預測兩極化：最高16%、最低3%

美股周四在聯準會年底最後一次利率決策前夕轉弱，市場情緒明顯轉向觀望。隨著政策走向將牽動2026年經濟與企業獲利節奏，法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。