台股倒數142點創新高！AI供應鏈、散熱、記憶體「明年發大財」

市場觀望美國聯準會動向之際，台股反而吸引押寶性買盤湧入，截至12點50分左右，指數盤中一度衝上近期波段高點28,411點，距離歷史高點28,554點僅剩142點。盤面族群同步走強，網通、半導體、重電、矽光子、銅箔基板等輪動發光。法人指出，在景氣、資金與籌碼三大利多支撐下，台股有機會再度挑戰歷史新高。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，目前看2026年台股，預期仍是震盪偏多走勢機率較高。主要原因還是基本面太強所推動，尤其是AI伺服器與高階晶片的拉貨力道強勁，台股所有上市櫃公司總獲利在2026年續創新高，也有望帶動股價表現。

基本面部分，AI相關公司對未來展望仍正向。全球主要雲端服務業者對AI投資有增無減，美系大廠均預期2026年支出將高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等營收動能。

施政廷分析，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。

布局方向上，聚焦AI供應鏈、電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。