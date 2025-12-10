Fed 降息在即 富達國際看好風險資產樂觀情緒可望持續
市場高度期待聯準會（Fed）本周降息1碼（即0.25個百分點）。富達國際指出，美國就業市場疲弱，加上明年Fed決策層可能轉向鴿派，有助延續寬鬆周期並支撐樂觀情緒。在整體投資策略方面，仍建議以優質基本面為核心，結合全球股息策略與優質債券配置，在全球市場中尋找長期投資機會。
富達國際分析，美國經濟成長放緩，就業及通貨膨脹數據仍將是決定Fed是否繼續降息的關鍵。另外，全球科技業獲利仍持續保持領先，尤其是美國市場。企業獲利成長出現擴散的正面跡象，顯示整體市場環境仍有支撐。
富達國際指出，在Fed降息後，所面臨的政治壓力已不再是焦點，但不確定性仍在。中期來看，美國例外論仍受質疑，可能削弱市場對美元的信心。市場普遍預期美元走弱，富達預期美元中期仍將維持弱勢，但短期內可能出現反彈。隨著美國數據恢復發布，富達密切關注美國勞動市場是否有明顯疲弱的跡象，因為可能暗示經濟成長面臨更大幅度的放緩風險。
