S&P 500高檔怎麼買？華爾街2026預測兩極化：最高16%、最低3%

美股周四在聯準會年底最後一次利率決策前夕轉弱，市場情緒明顯轉向觀望。隨著政策走向將牽動2026年經濟與企業獲利節奏，法人指出，華爾街對2026年美股標普500指數（S&P 500）的預期分歧拉大，多數國際機構仍預估指數將上漲8%–14%，建議採多元化配置，捕捉長期成長機會。

事實上，在美股緩步創新高的背景下，華爾街對2026年S&P500的整體預期仍偏向正面，但分歧程度明顯拉大。聯邦投信行銷業務處協理何彥樟表示，根據SamRo’sTKer與Bloomberg整理，多數國際機構預估2026年底的S&P500指數將上漲8%–14%；其中，德意志銀行與Capital Economics給出最樂觀的16%升幅；而偏保守的美國銀行（Bank of America）則僅預期約3%成長。

何彥樟分析，多家具指標性的投行也提出關鍵觀察。大摩認為AI相關資本支出與企業自動化投資將成為未來兩年推升盈餘的重要動能；小摩雖然對通膨僵固性與地緣政治風險保持警戒，但仍預估指數可望有約9%的增幅；瑞銀更強調，美國經濟已展現「溫和成長、消費穩健、企業獲利改善」的組合，使2026年行情具備中期支撐。

何彥樟表示，儘管各家預估區間不同，但共同訊號十分明確：企業盈餘仍是推動S&P500的核心力量。若聯準會在2026年持續保持鴿派降息循環，指數有望朝向樂觀情境發展；反之，若通膨再度反彈，指數走勢可能回到震盪格局。

因此，何彥樟建議採取多元化與紀律布局策略。利用ETF或多資產配置提升投資組合的「抗波動能力」，才能在2026年股市高基期、科技投資加速與企業獲利回升的趨勢中，捕捉長期成長機會。