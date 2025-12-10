快訊

Netflix與派拉蒙搶親華納 川普之手如何影響併購大戲？

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

S&P 500高檔怎麼買？華爾街2026預測兩極化：最高16%、最低3%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
華爾街對2026年美股標普500指數（S&P 500）的預測。資料來源／SamRo’sTKer、Bloomberg
華爾街對2026年美股標普500指數（S&P 500）的預測。資料來源／SamRo’sTKer、Bloomberg

美股周四在聯準會年底最後一次利率決策前夕轉弱，市場情緒明顯轉向觀望。隨著政策走向將牽動2026年經濟與企業獲利節奏，法人指出，華爾街對2026年美股標普500指數（S&P 500）的預期分歧拉大，多數國際機構仍預估指數將上漲8%–14%，建議採多元化配置，捕捉長期成長機會。

事實上，在美股緩步創新高的背景下，華爾街對2026年S&P500的整體預期仍偏向正面，但分歧程度明顯拉大。聯邦投信行銷業務處協理何彥樟表示，根據SamRo’sTKer與Bloomberg整理，多數國際機構預估2026年底的S&P500指數將上漲8%–14%；其中，德意志銀行與Capital Economics給出最樂觀的16%升幅；而偏保守的美國銀行（Bank of America）則僅預期約3%成長。

何彥樟分析，多家具指標性的投行也提出關鍵觀察。大摩認為AI相關資本支出與企業自動化投資將成為未來兩年推升盈餘的重要動能；小摩雖然對通膨僵固性與地緣政治風險保持警戒，但仍預估指數可望有約9%的增幅；瑞銀更強調，美國經濟已展現「溫和成長、消費穩健、企業獲利改善」的組合，使2026年行情具備中期支撐。

何彥樟表示，儘管各家預估區間不同，但共同訊號十分明確：企業盈餘仍是推動S&P500的核心力量。若聯準會在2026年持續保持鴿派降息循環，指數有望朝向樂觀情境發展；反之，若通膨再度反彈，指數走勢可能回到震盪格局。

因此，何彥樟建議採取多元化與紀律布局策略。利用ETF或多資產配置提升投資組合的「抗波動能力」，才能在2026年股市高基期、科技投資加速與企業獲利回升的趨勢中，捕捉長期成長機會。

美股 美國經濟

延伸閱讀

投資人靜待聯準會決策出爐 美股多收低

市場觀望聯準會政策會議 歐股收盤走勢不一

聯準會恐重啟擴表！網曝「真正關鍵」：股市又要噴？

聯準會將再祭大招？台指期夜盤以盤待變

相關新聞

以為自己是股神...200萬頭期款慘賠40%！過來人曝當沖壓力大：夢裡都綠K

在股市行情震盪、房價節節攀升的這些年，許多人都在投資與生活之間試著抓穩平衡。近日一名網友在DCARD分享自己的「懺悔故事」，原本與女友計畫兩、三年內買房，存下超過200萬頭期款，卻因為股市大好而起了貪念，最終讓夢想差點全毀。

台股開高走高早盤漲逾百點 台積電開高10元

台股10日開盤指數上漲8.16點，開盤指數為28,190.76點，隨後持續走揚，漲逾百點。台積電（2330）開盤價1,4...

台肥（1722）從肥料公司變包租公？專家拆解「資產概念股」：租金是配息底氣

台肥市占高但本業獲利受政策壓抑，近年靠不動產租金成為 EPS 主力。除權息後股價疲弱，加上董座爭議影響信心，但包租公體質穩健，配息率近十年逾 94%，仍為存股族長期標的。 肥料龍頭－台肥（1722）在台灣市占率超過七成，因有著「台字輩光環」，是許多資深股民偏好的穩健定存股之一，近十年平均現金殖利率為 4.37%。然而今年第一季台肥獲利出現衰退，單季EPS為0.1元，雖第三季獲利開始回升，前三季累計EPS達1.11元，但除權息後股價疲弱，股價緩步走低；之後又爆出董座人事案的「髮夾彎」爭議，使台肥的穩健形象受到巨大挑戰。

S&P 500高檔怎麼買？華爾街2026預測兩極化：最高16%、最低3%

美股周四在聯準會年底最後一次利率決策前夕轉弱，市場情緒明顯轉向觀望。隨著政策走向將牽動2026年經濟與企業獲利節奏，法人...

台股五利多 將再戰高點

市場靜待美國聯準會（Fed）10日利率會議，加上台積電兵臨1,500元大關，台股連漲五日後漲多休息，昨（9）日開高走低，...

對岸人工智慧GPU代工商機漸浮現 大摩：台積目標價有上行空間

美國總統川普批准輝達向中國大陸出口H200晶片，市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券預期，隨中國大陸AI GPU商機逐漸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。