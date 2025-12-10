台股漲逾百點呈震盪走勢 盤面個股輪動
市場觀望美國聯準會動向，美股9日走跌，台股盤中高點達28361.9點，上漲179.3點，隨後台積電維持漲10至15元態勢，指數呈震盪走勢。
10時30分左右，加權指數達28315.47點，漲132.87點，漲幅0.47%，成交金額新台幣2583.36億元。
台積電盤中達1495元，漲15元，鴻海跌3元至232元，台達電跌6元至965元。
代工廠仁寶11月合併營收629.68億元，月增1.7%、年減21%，今天盤中達30.5元，漲2.34%；英業達11月合併營收約521.56億元，月減4.8%、年減14.3%，為近9個月低點，盤中達44.10元，下跌2.86%。
廣達走跌，低點292元下跌4元，緯創也先漲後跌至146.5元，跌2%；和碩上揚1%至70.7元。
台泥以子公司三元能源科技電池廠火災為由，提起訴訟向建廠承包商中鼎求償影響，中鼎盤中跌6.8%至31.50元，台泥在平盤22.9元附近遊走。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言