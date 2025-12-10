台肥（1722）從肥料公司變包租公？專家拆解「資產概念股」：租金是配息底氣

＊原文時間11月29日。

【文．玩股華安】

肥料龍頭－台肥（1722）在台灣市占率超過七成，因有著「台字輩光環」，是許多資深股民偏好的穩健定存股之一，近十年平均現金殖利率為 4.37%。

然而今年第一季台肥獲利出現衰退，單季EPS為0.1元，雖第三季獲利開始回升，前三季累計EPS達1.11元，但除權息後股價疲弱，股價緩步走低；之後又爆出董座人事案的「髮夾彎」爭議，使台肥的穩健形象受到巨大挑戰。

台肥是台灣肥料供應的核心角色，肥料更屬民生物資，因此政府長期要求價格穩定，不得大幅調漲，原物料漲幅有時台肥自行吸收一部分，需維持充裕庫存與供應穩定，承擔一定程度的政策性任務，這使台肥的毛利率與營益率遠低於市占率應有的水平，即便市占超過七成，獲利能力仍受到政策框架壓抑。

台肥土地資產肥沃 租金收入支撐EPS

台肥在資產活化上相當有經驗，早期以出售土地與開發建案為主，近十年則逐步把重心轉向長期出租，用「不賣地、改收租」的方式建立更穩定的現金流。

這些投資性不動產的成形，使租金收入成為台肥最穩定、最可持續的獲利來源。目前公司每年不動產租金收入約 25 億元，隨著南港 C4、新竹 D4、D5、D7 等開發案在未來十年陸續完工，年度租金有機會增加至 45 億元以上。

在本業獲利下滑、毛利受到政策限制的情況下，台肥靠著龐大土地資產與「包租公」身分，就能為 EPS 提供穩固支撐，使公司在景氣震盪時依然能維持穩定配息與市場信心。

一股即可領股東會紀念品 今年散戶湧入潮

隨著 2020 年之後零股交易盛行，台肥也加入「一股即可領股東會紀念品」的行列，只要持有一股就能領取紀念品。

今年台肥公布的股東會紀念品為「胺基酸深層潔顏慕斯」及「玻尿酸保濕潤澤化妝水」後，股東人數進一步上升。

由於最後買進日落在 2025 年 4 月 9 日，又剛好遇上對等關稅重挫台股，使台肥股價走低成為許多散戶的低價切入點，壤台肥股東人數大增三萬人。

台肥的底氣：包租公體質撐住股價 力拚轉型

雖然台肥的本業仍面臨挑戰，但公司多年資產活化累積出的穩定租金收入，已讓台肥的股價具備「資產概念股」的底氣。

從早期出售土地與推案，到近十年轉向長期出租、建立自有園區與地上權收益，台肥的現金流越來越像大型包租公，即使遇到股市大幅震盪，股價依舊有撐、不易出現劇烈破底，這是台肥能長年被視為穩健存股標的的核心原因。

在不動產作為永續資產底盤的情況下，公司得以整合肥料、化工與能源三大領域，搭配工廠安全健診、節能減碳與智慧農業技術，讓核心本業有更多時間進行轉型。

接下來十年，台肥希望透過研究所平台，結合產官學研與農民的力量，推動新型肥料、精準農業與合理補貼政策，在全球能源轉折之際完成「第二次進化」。

值得一提的是，儘管台肥的獲利結構中，業外收入占比逐年上升，甚至成為支撐 EPS 的主要來源，但公司在配息政策上始終非常大方。

若不計入 2016 年的超額配息，台肥近十年的配息率仍高達 94% 以上，對存股族而言，這種收租穩定，且配息極為大方的公司，也成了長期值得配置的存股標的之一。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台肥（1722）既是肥料龍頭也是包租公，本業下滑也能穩健獲利的資產概念股！