台股開高走高早盤漲逾百點 台積電開高10元

台股10日開盤指數上漲8.16點，開盤指數為28,190.76點，隨後持續走揚，漲逾百點。台積電（2330）開盤價1,490元，上漲10元。

群益投顧表示，近期台股高檔震盪維持多頭結構，權值股輪動健康，資金未明顯撤出，短線漲多整理卻在月均線上仍有良好支撐。操作建議維持「偏多但不追高」策略，逢拉回找強勢族群分批布局。如AI伺服器供應鏈、被動元件、散熱與矽光子等主流方向。投資配置採7:3比例，七成核心持有、三成機動調節,降低短線震盪影響。

操作題材可留意：

1.金屬銅將維持五年的供不應求─國際銅價延續強勢，LME三個月期銅盤中每噸衝上11,210.5美元，再創歷史新高。供給端方面，智利10月銅產量年減7%，中國大陸主要冶煉廠同意自2025年起減產10%，反映供應極度吃緊。需求面則來自新能源車、充電樁、AI伺服器、再生能源與電網投資等⻑線趨勢。國際機構Cochilco也上修2025、2026年銅均價每磅至4.45及4.55美元，華爾街多家投行估每噸合理區間在11,000–13,500美元，市場普遍認為銅未來至少五年維持供不應求。

2.村田看明年被動元件超樂觀─村田(Murata)看好AI帶動MLCC⻑期成⻑，表示明年需求「非常樂觀」，並以輝達最新GB300平台為例，單機約需3萬顆MLCC，是挖礦機的10倍、手機的30倍、車用的3倍，而單一AI機櫃更高達44萬顆，為挖礦機的百倍以上。村田預估2030年AI伺服器MLCC用量將較2025年成⻑3.3倍，形成未來五年高速成⻑曲線。外資機構看好台灣被動元件廠將持續受惠，特別是在AI伺服器、網通與車用電子等高階應用，毛利率與售價提升。

周二（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,560.29點，下跌179.03點、跌幅0.38%；S&P500指數下跌0.09%；那斯達克指數上漲0.13%；費半指數下跌0.04%。台積電ADR漲0.51%，收在303.41美元，較台北交易溢價高達27.9%。

美國聯準會展開兩天會議，市場預期本周將宣布今年第三次降息，CME FedWatch顯示降息機率高達89%，但部分官員對持續寬鬆仍有疑慮，使這次決策備受關注。

三大法人周二集中市場合計賣超43.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超58.8億元，投信賣超6億元，自營商（自行買賣）買超15.4億元，自營商（避險）買超5.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,680口至6,644口，其中，外資淨空單增加3,964口至31,427口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,518口至7,653口。

選擇權未平倉量部分，12月W2大量區買權OI落在28,600點，賣權最大OI落在28,000點 ; 月買權最大OI落在29,500點，月賣權最大OI落在24,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.47下降至1.28。VIX指數上升0.38至20.63。外資台指期買權淨金額1.43億元 ; 賣權淨金額-0.19億元。整體選擇權籌碼面偏空。