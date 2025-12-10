股東會日期 下月開放登記

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，「2026年召開股東常會日期事前登記作業」將於明年1月5日上午9時起開放登記，各上櫃及興櫃公司務必於2025年12月15日至12月30日下午5時前完成「單一憑證IC卡設定作業」，才能進行股東常會日期登記。

2026年上市、上櫃及興櫃公司每日召開股東常會的公司家數上限為80家，為鼓勵公司股東使用電子投票，若上櫃及興櫃公司於最近一年股東會（含臨時會），曾有一次電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達50％以上且章程載明採用董監候選人提名制者，則不受股東常會每日召開80家的限制。

櫃買中心提醒各公司於2026年1月5日上午9時起均需經由公開資訊觀測站認證申報系統，登記「股東常會日期」及「召開方式」，並應於2026年3月16日前完成登記作業，已登記的股東常會日期及召開方式如果後續有變動，仍可於公告股東常會日期前上線調整。但公司未至公開資訊觀測站申報系統登記股東常會日期，或登記日期與重大訊息及召開股東常會公告的開會日期不一致時，將無法完成股東常會公告程序。