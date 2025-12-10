台股五利多 將再戰高點

市場靜待美國聯準會（Fed）10日利率會議，加上台積電（2330）兵臨1,500元大關，台股連漲五日後漲多休息，昨（9）日開高走低，但仍站在各均線之上。法人指出，台股11月營收表現出色，等到Fed確定降息，可望繼續挑戰新高，年底前上看29,000點。

台股昨日跌121點，收28,182點，結束連五紅，小跌0.4%，技術面維持多頭架構；成交金額增加19.6%到5,245億元，資金持續流向電子股，電子股占大盤成交比重達80.6%，不但是11個交易日以來重新站回80%以上，也是近一個月自11月11日的81.1%以來新高。

三大法人昨日合計賣超43.7億元。其中，外資賣超58.8億元，終結連五買，在台指期未平倉淨空單急增3,964口至31,427口，期現貨同步做空。另外，投信由買轉賣超6億元；自營商買超21.2億元，連六買。

台積電昨日開盤一度往上觸及1,500元，但近關情怯，出現賣壓，終場跌15元收1,480元，跌幅1%，連帶半導體及電子類股指數也都收黑。電子族群中，以其他電子類股指數漲0.7%最優，其次是網通類股指數漲0.4%；非電族群以玻璃類股指數大漲3.9%最強，其次是生技類股指數漲0.7%、金融類股指數漲0.5%。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，台股受惠五大利多支撐，不論是從資金、基本、籌碼、消息與技術面來看，全都有利大盤繼續向上攻堅。