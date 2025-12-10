快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

台股五利多 將再戰高點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

市場靜待美國聯準會（Fed）10日利率會議，加上台積電（2330）兵臨1,500元大關，台股連漲五日後漲多休息，昨（9）日開高走低，但仍站在各均線之上。法人指出，台股11月營收表現出色，等到Fed確定降息，可望繼續挑戰新高，年底前上看29,000點。

台股昨日跌121點，收28,182點，結束連五紅，小跌0.4%，技術面維持多頭架構；成交金額增加19.6%到5,245億元，資金持續流向電子股，電子股占大盤成交比重達80.6%，不但是11個交易日以來重新站回80%以上，也是近一個月自11月11日的81.1%以來新高。

三大法人昨日合計賣超43.7億元。其中，外資賣超58.8億元，終結連五買，在台指期未平倉淨空單急增3,964口至31,427口，期現貨同步做空。另外，投信由買轉賣超6億元；自營商買超21.2億元，連六買。

台積電昨日開盤一度往上觸及1,500元，但近關情怯，出現賣壓，終場跌15元收1,480元，跌幅1%，連帶半導體及電子類股指數也都收黑。電子族群中，以其他電子類股指數漲0.7%最優，其次是網通類股指數漲0.4%；非電族群以玻璃類股指數大漲3.9%最強，其次是生技類股指數漲0.7%、金融類股指數漲0.5%。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，台股受惠五大利多支撐，不論是從資金、基本、籌碼、消息與技術面來看，全都有利大盤繼續向上攻堅。

台股 台積電

延伸閱讀

台積電占台股權重20%…法說會聽眾組成多元 1訊息揭露太敏感

耶誕老人概念股 有戲

群益00992A 開募、掛牌價10元 台股科技創新投資標配

第一金投顧：大盤2026年攻33K

相關新聞

台股五利多 將再戰高點

市場靜待美國聯準會（Fed）10日利率會議，加上台積電兵臨1,500元大關，台股連漲五日後漲多休息，昨（9）日開高走低，...

對岸人工智慧GPU代工商機漸浮現 大摩：台積目標價有上行空間

美國總統川普批准輝達向中國大陸出口H200晶片，市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券預期，隨中國大陸AI GPU商機逐漸...

立委提案…國安基金增至兆元 政院：有助護盤

立委提案將國安基金規模五千億元調高至一兆元，行政院國安基金昨指出，資金提高至一兆元，此舉有助發揮維持股市穩定及韌性的功能...

證券商反詐再升級／資優生阻詐 祕笈大公開

臺灣證券交易所為持續精進市場反詐措施，舉辦2025年度第二屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐...

股東會日期 下月開放登記

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，「2026年召開股東常會日期事前登記作業」將於明年1月5日上午9時起開放...

就市論勢／太空經濟概念 搶鏡

台股經歷11月短暫修整與技術性沈澱後，12月多頭氣勢重燃，指數再度逼近歷史新高。加權指數昨（9）日雖受高檔獲利了結賣壓影響，終場跌121點收28,182點，但成交量維持在5,245億元，顯示市場人氣未退，資金僅是在不同板塊快速輪動換手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。