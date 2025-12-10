證券商反詐再升級／資優生阻詐 祕笈大公開

臺灣證券交易所為持續精進市場反詐措施，舉辦2025年度第二屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐、防詐，守護客戶資產，善盡企業社會責任，將評鑑活動得獎證券商的反詐心得進行系列報導。

隨政府持續宣導民眾遇到詐騙案例須儘速查證通報，詐騙相關案例素材日益豐富，證交所透過評鑑活動鼓勵證券商善用素材，對客戶、對員工增加宣導時間。為此，證券商加強與社區關懷據點、健康中心、兒童之家及偏鄉地區等機構合作，除了對一般客戶，也積極針對高齡長者、弱勢族群、兒童及偏鄉居民進行防詐宣導。

值得勉勵的是，證券商強化主動關懷作業，動員從業人員擴大範圍關懷高齡客戶，希望透過一次次的提醒、宣導，讓防詐觀念更深入投資大眾意識，保護自身財產及權益。以下分享得獎證券商亞東證券、新百王證券及統一證券（2855）等三家證券商執行反詐活動成果及心得。

亞東證券

亞東證券深知，每一筆交易背後都承載著客戶的信任與期待。公司將「公平待客」視為與客戶的溫暖約定，更將「反詐防護」視為守護這份信任的核心任務。憑藉著穩健且持續精進的防詐作為，亞東證券很榮幸能連續兩年獲得證券交易所「反詐騙評鑑」的獎項肯定，這份榮耀屬於每一位客戶，也堅定亞東證券守護金融安全的決心。

亞東證券成立反詐騙專責單位，面對日新月異的詐騙手法，自我期許做得更快、更精準。從預防、偵測到應變，持續投入技術與流程優化，攜手客戶杜絕詐騙，共創一個穩健、友善且安心的交易環境。

為使這份守護更貼近客戶生活，亞東證券強化多元的接觸管道，防詐警語、詐騙警示貼心融入官網、交易平台、電子對帳單與簡訊通知中，也積極走入社區與校園，舉辦金融識詐講座，提升民眾與客戶的識詐意識與應對能力。

亞東證券深信，金融業的責任不只在交易本身，更在於用心關懷客戶，讓客戶將投資安全安心地交由亞東證券。讓每一個接觸到的服務點，都能成為保護客戶財產的溫暖起點。

新百王證券

新百王證券衷心感謝證交所與主管機關大力推動全民反詐工作，透過完整透明的評鑑結構，為券商指引清晰明確的行動方向。這份指引不僅是嚴謹的要求，更是促使我們能夠系統化、持續性地面對不斷演變的詐騙手法，堅守客戶資產安全防線的重要動力。

新百王證券始終秉持主動出擊的精神，將防詐意識向下紮根。除深入校園與年輕學子進行面對面座談，提升新興數位詐騙的警覺性外，也對高齡客戶展現更積極的關懷，主動提供諮詢、宣導與協助，守護長者的退休積蓄。

為確保反詐資訊能最大化曝光，新百王證券利用線上線下各種工具，從社群媒體、官方網站到真人互動提醒，以高頻率、高廣度的宣導，建立起全民防詐的共同意識。

保護客戶資產是新百王證券責無旁貸的首要責任。令人鼓舞的是，在同仁的細心與警覺下，新百王證券最高曾協助單一客戶擋下高達800萬元的詐騙金額，成功避免客戶蒙受重大損失。展望未來，新百王證券將持續精進防詐技術與服務，努力成為客戶最堅實、最信賴的資產守護者。

統一證券

近期詐騙案件頻傳，深刻感受到民眾在資訊氾濫的時代中往往難以判斷真偽，為提升投資人風險意識，統一證與台北市政府警察局攜手合作，設置擺放於分公司營業廳的防詐立牌，內容以簡單圖示與生活化案例向投資人宣導常見詐騙類型及提醒務必提高警覺，達到「公私協力、打詐聯防」目標。此外，為使民眾更容易識別官方簡訊，統一證申請「68585」為官方簡訊簡碼，大幅降低仿冒風險。

在推動防詐過程中，發現高齡者是最容易被鎖定的族群，因此特別深入走訪社區向長者進行宣導，透過面對面說明及宣導常見詐騙手法，使長者學會如何保持警覺，防詐宣導不只是傳遞資訊，更是建立社區互相守護的力量。

隨著金融詐騙手法日益精密，強化民眾識詐與應變能力刻不容緩，「預防勝於補救」唯有持續精進專業、主動關懷客戶，才能在第一時間辨識異常、即時通報，從認知到行動，防詐已成使命，統一證未來將持續深化宣導，守護投資人財產安全。