快訊

交通違規17萬罰單沒繳 又酒駕撞死醫大生…他喊「知錯了」求輕判

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

大學申請入學醫學、中醫系「棄英文改採社會」 中國醫大揭決定關鍵

博智營收／11月4.47億元創新高 月增2.2%、年增37.4%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
博智董事長張永青先前主持法說會（左）、右為總經理洪輝龍。記者尹慧中／攝影
博智董事長張永青先前主持法說會（左）、右為總經理洪輝龍。記者尹慧中／攝影

中小型PCB廠商博智（8155）9日公布11月營收4.47億元，月增2.2%，年增37.4%。

PCB廠商博智日前公布前三季每股稅後純益（EPS）為3.35元，前三季歸屬母公司淨利約1.82億元。博智上半年累計EPS為1.04元，其中今年第2季單季虧損，每股虧損0.19元，按照財報數字換算第3季已單季轉盈。

博智上半年累計歸屬母公司淨利約5,574.4萬元，換算第3季單季淨利約1.26億元，單季獲利優於上半年。

博智日前宣布，決定與Meiko Electronics Co., Ltd.（東京交易所第⼀部掛牌，股票代號6787，以下簡稱Meiko），共同投資電路板（PCB）公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產，2027年量產擴產以因應未來全球業務需求。

PCB

延伸閱讀

中華化營收／11月營收1.73億元 年增2.33%

貨櫃三雄11月營收回溫 業者：亞洲貨量需求樂觀

健鼎營收／11月63.81億元、年增10.3% 累計670億元年增11.5%

11月定期定額曝！台積電、0050持續霸榜 這檔主動式ETF戶數暴增28％

相關新聞

外資賣超58.88億元…終止「台股權王」連5買 敲進力積電

台股今天下跌121.18點，收在28182.6點，成交值新台幣5092.71億元。三大法人今天合計賣超44.07億元，外...

止步連五買！三大法人轉賣超44.07億元 記憶體人氣火熱

權王台積電（2330）9日挑戰1,500元關卡未果，影響台股隨之開高收低，終場跌121.18點、收28,182.6點，盤...

無腦重倉輝達、台積電躺贏...過往策略輸慘？內行醒悟：先優化再擴大舒適圈

疫情與 AI 改變了投資市場許多慣性，也讓許多以往的經驗法則沒那麼有效了。就拿指數來說，以往加權指數整理居多，股票題材也大多是每年循環。所以我就主要做期貨，加減做一些指數部位。盤勢如果出現騰落線往下掉，大多數股票跌多漲少時，盤勢也差不多要往下了。

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

台股9日早盤以28,364點開出後，投資人靜待聯準會降息，盤中走低翻黑，終場收28,182點，下跌121點，跌幅0.43...

降息＝長債起漲？善甲狼點「1時機」才會是多頭：長天期反應未來而非現在

很多人一看到「Fed開始降息」，直覺就會聯想到長天期美債準備起飛。 但這張圖其實在提醒一件常被忽略的事：歷史往往不是這樣走。回顧過去幾次降息循環，Fed在短時間內大幅降息是常態，但10年期公債殖利率的反應卻相當有限，甚至有不少時候是持平或反彈。 像是2001–2003年，Fed一共降了6碼，10年期殖利率卻只下降約2%；2019–2020年降息2碼，長端也只小幅跟著走。多數情況下，短端動得快，長端動得慢，甚至不買單。 原因在於Fed能直接影響的是短期利率，而長天期利率反映的是市場對未來的整體定價，包含通膨預期、經濟成長、財政赤字、發債供給，以及資金結構，而不只是「現在降了幾碼」。

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

台股9日開盤指數上漲60.26點，開盤指數為28,364.04點。台積電（2330）開平盤價1,495元，隨後買盤再推升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。