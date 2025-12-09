就市論勢／太空經濟概念 搶鏡
盤勢分析
台股經歷11月短暫修整與技術性沈澱後，12月多頭氣勢重燃，指數再度逼近歷史新高。加權指數昨（9）日雖受高檔獲利了結賣壓影響，終場跌121點收28,182點，但成交量維持在5,245億元，顯示市場人氣未退，資金僅是在不同板塊快速輪動換手。
科技股題材百花齊放，市場已開始鎖定下一代NVIDIA Rubin平台供應鏈布局，具備高速傳輸優勢的光通訊與矽光子族群，成為中小型股領漲指標。此外，馬斯克積極推動太空星鏈計畫，亦帶動太空經濟概念股強勢表態。在原物料端，受惠高階伺服器需求，銅箔基板（CCL）、玻纖布與銅箔等上游材料再次出現缺料題材，成為市場關注焦點。
若擔憂科技股評價過高，適度布局傳產與金融股將是平衡風險良策。
投資建議
展望後市，鑒於台股處歷史高檔區，且經歷急漲急跌洗禮，盤勢已顯露出高度波動性。因此，風險控管應被置於當前投資決策首位。在核心配置上，維持對AI趨勢性板塊持有，但應聚焦於具備核心技術、獲利能見度高且估值修正至合理區間的龍頭股，切勿盲目追高。
