快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

就市論勢／太空經濟概念 搶鏡

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

台股經歷11月短暫修整與技術性沈澱後，12月多頭氣勢重燃，指數再度逼近歷史新高。加權指數昨（9）日雖受高檔獲利了結賣壓影響，終場跌121點收28,182點，但成交量維持在5,245億元，顯示市場人氣未退，資金僅是在不同板塊快速輪動換手。

科技股題材百花齊放，市場已開始鎖定下一代NVIDIA Rubin平台供應鏈布局，具備高速傳輸優勢的光通訊與矽光子族群，成為中小型股領漲指標。此外，馬斯克積極推動太空星鏈計畫，亦帶動太空經濟概念股強勢表態。在原物料端，受惠高階伺服器需求，銅箔基板（CCL）、玻纖布與銅箔等上游材料再次出現缺料題材，成為市場關注焦點。

若擔憂科技股評價過高，適度布局傳產與金融股將是平衡風險良策。

投資建議

展望後市，鑒於台股處歷史高檔區，且經歷急漲急跌洗禮，盤勢已顯露出高度波動性。因此，風險控管應被置於當前投資決策首位。在核心配置上，維持對AI趨勢性板塊持有，但應聚焦於具備核心技術、獲利能見度高且估值修正至合理區間的龍頭股，切勿盲目追高。

科技股 市場 台股

延伸閱讀

自行車／「徐行縱谷」推多元慢旅 打造歐亞菲板塊全新騎旅

馬斯克：打造太空資料中心 昇達科、金寶等衛星相關協力廠衝一波

馬斯克部署太空算力 元晶沾光 唯一合作台系業者將迎來龐大訂單

CSP廠飛向天空 還有難關

相關新聞

台股五利多 將再戰高點

市場靜待美國聯準會（Fed）10日利率會議，加上台積電兵臨1,500元大關，台股連漲五日後漲多休息，昨（9）日開高走低，...

對岸人工智慧GPU代工商機漸浮現 大摩：台積目標價有上行空間

美國總統川普批准輝達向中國大陸出口H200晶片，市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券預期，隨中國大陸AI GPU商機逐漸...

立委提案…國安基金增至兆元 政院：有助護盤

立委提案將國安基金規模五千億元調高至一兆元，行政院國安基金昨指出，資金提高至一兆元，此舉有助發揮維持股市穩定及韌性的功能...

證券商反詐再升級／資優生阻詐 祕笈大公開

臺灣證券交易所為持續精進市場反詐措施，舉辦2025年度第二屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐...

股東會日期 下月開放登記

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，「2026年召開股東常會日期事前登記作業」將於明年1月5日上午9時起開放...

就市論勢／太空經濟概念 搶鏡

台股經歷11月短暫修整與技術性沈澱後，12月多頭氣勢重燃，指數再度逼近歷史新高。加權指數昨（9）日雖受高檔獲利了結賣壓影響，終場跌121點收28,182點，但成交量維持在5,245億元，顯示市場人氣未退，資金僅是在不同板塊快速輪動換手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。