今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

永續發展票券新制 成果豐

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
票券商公會與集保結算所昨日舉辦永續發展票券成果發表會，金管會副主委莊琇媛（左六）、中央銀行副總裁嚴宗大（右六）、票券商公會理事長魏啓林（左五）與集保結算所董事長林丙輝（右五）等貴賓共同主持發表會儀式。集保／提供

金管會及中央銀行指導、票券金融商業同業公會與集保結算所攜手合作推動的「永續發展票券」制度，昨（9）日舉辦永續發展票券成果發表會，繼永續發展債券之後，貨幣市場永續發展票券的上路具指標意義，完整了台灣金融市場的永續發展地圖。

本次成果發表會以「推動綠色轉型，實踐永續未來」為主題，呼應金管會2017年綠色金融行動方案，及2024年綠色及轉型金融行動方案，揭示發展各類永續金融商品。金管會副主委莊琇媛及中央銀行副總裁嚴宗大共同出席發表會儀式。

集保指出，台灣票券市場的融資性商業本票發行企業超過5,000家，以中小型企業為主。短期票券發行期短，如何讓短期資金支應ESG的長期資金需求，是極大的挑戰。莊琇媛致詞時，特別感謝票券商公會與集保結算所，首次將短期資金工具的商業本票與永續目標完整結合，對台灣市場意義深遠。

票券商公會理事長魏啓林表示，「永續發展票券」制度透過票券商公會訂定自律規範，與集保結算所建置資訊傳輸與揭露平台，確保制度嚴謹透明，並與國際永續標準接軌。

集保董事長林丙輝表示，集保提供穩定高效的後台服務，企業從計畫書、評估報告到發行後報告上傳，承銷票券商審核確認及最後投資人揭露部分，皆透過集保平台完成。以永續發展融資性商業本票而言，為世界首創。

永續發展票券服務自10月20日上線以來，首波已有綠色票券與社會責任票券的發行，發行企業包括潤隆建設（1808）、亞東綠材、全家福與龍寶建設，承銷的票券公司包括國際票券、兆豐票券、台灣票券及大慶票券，截至12月8日發行餘額共42.07億元。

市場 金管會 集保結算所

