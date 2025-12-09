快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

奇鋐、富世達 大摩力捧

經濟日報／ 記者徐牧民╱台北報導

散熱三雄近期公布11月營收亮眼，單月營收再創新高，摩根士丹利（大摩）證券最新產業報告出具11月液冷元件出貨量持續攀升，預計此波動能將延續至明年首季，台廠中，較偏好奇鋐（3017）、富世達，評等「優於大盤」，目標價皆為1,800元。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，奇鋐11月營收173.82億元，月增6%，年增142%，歷史新高，高於原先預估6%。其中主要反映GB300伺服器機櫃水冷板模組出貨持續攀升，以及ASIC AI伺服器的水冷板出貨；儘管智慧手機均熱板出貨量與上月相比持平，不過依舊帶動整體營收表現。

施曉娟預估，奇鋐10月和11月合併營收已達到第4季營收預估值的70%，因此再度上修整體營收預期，預計單季營收將達485億元，季增25%、年增132%。

展望2026年，奇鋐除在GB系列伺服器機櫃擁有主導權外，還將受惠供應鏈變動。某美國大型業者將針對其AI ASIC伺服器機櫃專案進行水冷板模組供應商的重新洗牌。

富世達11月營收14.83億元，月增14%、年增47%，同樣為歷史新高，且高於大摩預估值7%。施曉娟認為，富世達優於預期表現主要受惠GB300相關出貨順利放量。預估其第4季營收將達40.02億元，季增12%、年增44%。

施曉娟指出，雖雙鴻11月營收達24.44億元創新高，但低於預估值5%。月營收成長幅度不如預期，主要反映感恩節假期導致拉貨速度放緩，因此維持「中立」評等，目標價1,000元。

營收 伺服器

延伸閱讀

大摩看液冷動能至明年首季 散熱三雄點名奇鋐、富世達

AI散熱動能強 奇鋐、雙鴻11月營收續創新高

強攻AI水冷散熱商機 奇鋐、雙鴻、富世達11月營收皆創高

大摩挺世芯 喊逢低承接

相關新聞

台股五利多 將再戰高點

市場靜待美國聯準會（Fed）10日利率會議，加上台積電兵臨1,500元大關，台股連漲五日後漲多休息，昨（9）日開高走低，...

對岸人工智慧GPU代工商機漸浮現 大摩：台積目標價有上行空間

美國總統川普批准輝達向中國大陸出口H200晶片，市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券預期，隨中國大陸AI GPU商機逐漸...

立委提案…國安基金增至兆元 政院：有助護盤

立委提案將國安基金規模五千億元調高至一兆元，行政院國安基金昨指出，資金提高至一兆元，此舉有助發揮維持股市穩定及韌性的功能...

證券商反詐再升級／資優生阻詐 祕笈大公開

臺灣證券交易所為持續精進市場反詐措施，舉辦2025年度第二屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐...

股東會日期 下月開放登記

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，「2026年召開股東常會日期事前登記作業」將於明年1月5日上午9時起開放...

就市論勢／太空經濟概念 搶鏡

台股經歷11月短暫修整與技術性沈澱後，12月多頭氣勢重燃，指數再度逼近歷史新高。加權指數昨（9）日雖受高檔獲利了結賣壓影響，終場跌121點收28,182點，但成交量維持在5,245億元，顯示市場人氣未退，資金僅是在不同板塊快速輪動換手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。