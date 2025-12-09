奇鋐、富世達 大摩力捧

散熱三雄近期公布11月營收亮眼，單月營收再創新高，摩根士丹利（大摩）證券最新產業報告出具11月液冷元件出貨量持續攀升，預計此波動能將延續至明年首季，台廠中，較偏好奇鋐（3017）、富世達，評等「優於大盤」，目標價皆為1,800元。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，奇鋐11月營收173.82億元，月增6%，年增142%，歷史新高，高於原先預估6%。其中主要反映GB300伺服器機櫃水冷板模組出貨持續攀升，以及ASIC AI伺服器的水冷板出貨；儘管智慧手機均熱板出貨量與上月相比持平，不過依舊帶動整體營收表現。

施曉娟預估，奇鋐10月和11月合併營收已達到第4季營收預估值的70%，因此再度上修整體營收預期，預計單季營收將達485億元，季增25%、年增132%。

展望2026年，奇鋐除在GB系列伺服器機櫃擁有主導權外，還將受惠供應鏈變動。某美國大型業者將針對其AI ASIC伺服器機櫃專案進行水冷板模組供應商的重新洗牌。

富世達11月營收14.83億元，月增14%、年增47%，同樣為歷史新高，且高於大摩預估值7%。施曉娟認為，富世達優於預期表現主要受惠GB300相關出貨順利放量。預估其第4季營收將達40.02億元，季增12%、年增44%。

施曉娟指出，雖雙鴻11月營收達24.44億元創新高，但低於預估值5%。月營收成長幅度不如預期，主要反映感恩節假期導致拉貨速度放緩，因此維持「中立」評等，目標價1,000元。