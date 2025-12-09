反分割投票再+1！00674R 預計「四合一」 重回發行價20元

ETF股王——元大台灣50正2（00631L）分割議案啟動，引起市場廣泛討論。同時間，期元大S&P黃金反1（00674R）也將執行反分割議案，投資人可於2026年1月7日至2026年1月26日透過證券APP進行電子投票，或透過紙本方式郵寄表決票，12月26日前買進00674R的投資人都有投票資格。

若決議通過，將接續進行反分割作業，投資人所持有的00674R股數減少、每股淨值上升、總資產價值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。

00674R追蹤標普高盛黃金日報酬反向1倍ER指數，目前為國內唯一一檔連結黃金期貨反向1倍報酬的ETF，當黃金價格出現下行走勢時，可以提供投資人參與行情的交易工具。2016年10月7日掛牌上市，近年隨著黃金價格高升，9日00674R收在6.09元。

元大投信說明，依證交所規定，期信ETF目前依淨值分階段設有交易管控措施，以發行時的20元計算，淨值低於7元、5元、3元時，有暫停信用交易、停止借券及當沖交易、須預收投資人款項、一般投資人不能買進只能賣出等限制。

基於ETF已設有反分割機制，因此啟動00674R反分割議案投票，通過後可使淨值上升，避免因市場波動而頻繁觸及交易管控，並回歸至更有交易效率的價格區間，進而維持交易策略彈性。

若通過，將以受益人會議當日（1月29日）淨值為基準，採回到發行價20元以上的最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。預估執行反分割作業的反分割倍數目前為4倍，然實際執行反分割倍數，需依受益人會議通過當日（1月29日）反分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的可整除最小整數倍辦理。

元大投信表示，00674R反分割議案，有投票資格的投資人於1月7日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」，或使用集保e手掌握APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），於1月7日07：00至1月26日23：59，不需通知書即可電子投票，亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資），郵寄投票至1月26日下午16：30止。