普發萬元內需旺 多檔餐飲股11月營收亮眼

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

在政府普發1萬元刺激效應持續發酵下，餐飲族群9日發布的11月營收全面轉強，多數業者繳出雙位數年增、同期新高的亮眼成績，展現年末餐飲內需消費的強勁韌性。

其中，揚秦（2755）11月營收不僅寫下同期新高，並創下歷史第三高紀錄；王座（2751）則增幅最為亮眼，年增近四成。

瓦城（2729）公告11月營收達4.81億元，年增6.74%；前十一月累計營收56.09億元，雙創歷史同期新高。瓦城表示，本月營收成長主要受惠於年末聚餐旺季來臨，集團並集結旗下品牌推出尾牙春酒專案，旗下多品牌於旺季需求帶動下，均有亮眼表現。

揚秦公布11月營收2.66億元，年增18.91%，創同期新高、單月歷史第三高紀錄；累計今年1月至11月營收27.59億元，較去年同期成長19.78%，同創歷史新高紀錄，且已突破去年全年營收25.34億元，營運成績亮麗。隨著多品牌發展，門市店數持續增多，營運動能強勁。

全家餐飲（7708）11月份合併營收2.30億元，年增18.22%。累計1-11月合併營收24.82億元，年增14.51%。公司表示，主要受惠百貨周年慶和展店效益，加上普發萬元現金熱潮，集結旗下各品牌推出「全民好食券」優惠行銷活動奏效。

王座11月合併營收達1.6億元，較去年同期成長38.76％，連續9個月單月合併營收呈現年增走勢；累計1-11月合併營收16.02億元，年增27.33％，維持雙位數成長，創歷史同期新高表現。

王座表示，受惠於公司持續擴張營業版圖，今年透過併購方式取得「養心餐飲」51％股權及代理「雞三和」品牌，使公司旗下品牌數成長至九個，同時今年以來旗下品牌持續擴張展店，全台直營門市達67家，隨著規模經濟效益逐步顯現，帶動整體業績穩健成長。

營收 歷史

