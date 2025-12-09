外資賣超58.88億元…終止「台股權王」連5買 敲進力積電

快訊

中央社／ 台北9日電
台股。記者曾原信／攝影

台股今天下跌121.18點，收在28182.6點，成交值新台幣5092.71億元。三大法人今天合計賣超44.07億元，外資終止連5買轉賣，調節緯創逾1.6萬張居冠，鴻海也遭賣超逾9000張；外資也終止權王台積電連5買，轉賣5417張。

觀察三大法人表現，自營商買超21.21億元，投信賣超6.4億元，外資及陸資賣超58.88億元。

根據台灣證券交易所資料，外資賣超前5名中，第1名為賣超緯創1萬6556張、第2名華航1萬5644張，其餘依序為台塑、友達、陽明；鴻海為外資賣超第7名，調節張數為9275張。

外資買超前5名中，買超榜首為力積電5萬570張，第2名為旺宏3萬4206張，其餘依序為台新新光金、凱基金、台玻。

萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者表示，市場普遍預期聯準會（FED）主席鮑爾在本週會後談話將可能偏向鷹派，以中和外界對降息循環的過度期待，公布完利率政策後，台股應會引發短線震盪。

他說，在降息前，外資不會有太多動作，加上將過耶誕假期，12月外資整體買盤應多採觀望態度，也讓年底資金行情轉向櫃買市場等中小型個股。

他表示，12月無財報干擾，資金多圍繞「明年具想像空間」類股布局，包括AI、記憶體等，其中AI題材仍是市場主軸，相關供應鏈需求仍具動能；而大型權值股如鴻海、緯創、廣達、緯穎較需外資買盤，但因外資現在偏觀望，股價暫時無法反映利多。

外資 台股 緯創 台積電 旺宏 6770力積電

台商大陸獲利前3季創近十年同期新高 投資卻首度衰退

金管會今日公布上市櫃公司赴大陸及海外地區投資及獲利最新統計。截至第三季止，上市櫃公司赴大陸投資占全體上市櫃公司比重67....

無腦重倉輝達、台積電躺贏...過往策略輸慘？內行醒悟：先優化再擴大舒適圈

疫情與 AI 改變了投資市場許多慣性，也讓許多以往的經驗法則沒那麼有效了。就拿指數來說，以往加權指數整理居多，股票題材也大多是每年循環。所以我就主要做期貨，加減做一些指數部位。盤勢如果出現騰落線往下掉，大多數股票跌多漲少時，盤勢也差不多要往下了。

止步連五買！三大法人轉賣超44.07億元 記憶體人氣火熱

權王台積電（2330）9日挑戰1,500元關卡未果，影響台股隨之開高收低，終場跌121.18點、收28,182.6點，盤...

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

台股9日早盤以28,364點開出後，投資人靜待聯準會降息，盤中走低翻黑，終場收28,182點，下跌121點，跌幅0.43...

降息＝長債起漲？善甲狼點「1時機」才會是多頭：長天期反應未來而非現在

很多人一看到「Fed開始降息」，直覺就會聯想到長天期美債準備起飛。 但這張圖其實在提醒一件常被忽略的事：歷史往往不是這樣走。回顧過去幾次降息循環，Fed在短時間內大幅降息是常態，但10年期公債殖利率的反應卻相當有限，甚至有不少時候是持平或反彈。 像是2001–2003年，Fed一共降了6碼，10年期殖利率卻只下降約2%；2019–2020年降息2碼，長端也只小幅跟著走。多數情況下，短端動得快，長端動得慢，甚至不買單。 原因在於Fed能直接影響的是短期利率，而長天期利率反映的是市場對未來的整體定價，包含通膨預期、經濟成長、財政赤字、發債供給，以及資金結構，而不只是「現在降了幾碼」。

