大摩看散熱模組廠 11月液冷出貨量持續提升 動能將延續至明年首季

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

散熱三雄近期公布11月營收亮眼，單月營收再創新高，摩根士丹利（大摩）證券最新產業報告中出具，11月液冷元件出貨量持續攀升，並預計此波動能將延續至明年首季，台廠中較偏好奇鋐（3017）、富世達（6805），評等「優於大盤」，目標價皆為1,800元。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，奇鋐11月營收為173.82億元，月增6%，年增142%， 創下歷史新高，且高於大摩預估值6%。其中主要反映GB300伺服器機櫃的水冷板模組出貨持續攀升，以及ASIC AI伺服器的水冷板出貨。

展望2026年，奇鋐除在GB系列伺服器機櫃擁有主導權以外，還將受惠供應鏈變動。某美國大型業者將針對其AI ASIC伺服器機櫃專案進行水冷板模組供應商的重新洗牌。此外，其現有的AI ASIC客戶也計劃在下一代產品中提高液冷技術的採用率，同樣也將帶來新的營收來源。

富世達方面， 11月營收為14.83億元，月增14%、年增47%，同樣創下歷史新高，且高於大摩預估值7%。施曉娟認為，富世達優於預期的表現主要受惠於GB300相關出貨順利放量。預估其第4季營收將達40.02億元，季增12%、年增44%。

不過施曉娟指出，雖雙鴻（3324）11月營收亦創下歷史新高，達24.44億元，但低於預估值5%。月營收成長幅度不如預期，主要反映感恩節假期導致拉貨速度放緩，因此維持「中立」評等，目標價1,000元。不過儘管其10月和11月營收較低，公司仍認為第4季營收季增25%的財測目標依然可達成。

營收 大摩

相關新聞

止步連五買！三大法人轉賣超44.07億元 記憶體人氣火熱

權王台積電（2330）9日挑戰1,500元關卡未果，影響台股隨之開高收低，終場跌121.18點、收28,182.6點，盤...

台商大陸獲利前3季創近十年同期新高 投資卻首度衰退

金管會今日公布上市櫃公司赴大陸及海外地區投資及獲利最新統計。截至第三季止，上市櫃公司赴大陸投資占全體上市櫃公司比重67....

無腦重倉輝達、台積電躺贏...過往策略輸慘？內行醒悟：先優化再擴大舒適圈

疫情與 AI 改變了投資市場許多慣性，也讓許多以往的經驗法則沒那麼有效了。就拿指數來說，以往加權指數整理居多，股票題材也大多是每年循環。所以我就主要做期貨，加減做一些指數部位。盤勢如果出現騰落線往下掉，大多數股票跌多漲少時，盤勢也差不多要往下了。

聯準會恐重啟擴表！網曝「真正關鍵」：股市又要噴？

美國聯準會（Fed）12月FOMC會議在即，市場押注降息1碼，但華爾街人士警告真正震撼可能是重啟擴表、回頭買國庫券。消息被轉貼到PTT後，討論焦點迅速從「降息多少」轉向「又要QE(Quantitative Easing，量化寬鬆)？」網友直指降息不重要、QE才是關鍵，多數網友也圍繞資金大放水、股市狂噴與通膨風險展開激辯。

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

台股9日早盤以28,364點開出後，投資人靜待聯準會降息，盤中走低翻黑，終場收28,182點，下跌121點，跌幅0.43...

降息＝長債起漲？善甲狼點「1時機」才會是多頭：長天期反應未來而非現在

很多人一看到「Fed開始降息」，直覺就會聯想到長天期美債準備起飛。 但這張圖其實在提醒一件常被忽略的事：歷史往往不是這樣走。回顧過去幾次降息循環，Fed在短時間內大幅降息是常態，但10年期公債殖利率的反應卻相當有限，甚至有不少時候是持平或反彈。 像是2001–2003年，Fed一共降了6碼，10年期殖利率卻只下降約2%；2019–2020年降息2碼，長端也只小幅跟著走。多數情況下，短端動得快，長端動得慢，甚至不買單。 原因在於Fed能直接影響的是短期利率，而長天期利率反映的是市場對未來的整體定價，包含通膨預期、經濟成長、財政赤字、發債供給，以及資金結構，而不只是「現在降了幾碼」。

