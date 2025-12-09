大摩看散熱模組廠 11月液冷出貨量持續提升 動能將延續至明年首季

散熱三雄近期公布11月營收亮眼，單月營收再創新高，摩根士丹利（大摩）證券最新產業報告中出具，11月液冷元件出貨量持續攀升，並預計此波動能將延續至明年首季，台廠中較偏好奇鋐（3017）、富世達（6805），評等「優於大盤」，目標價皆為1,800元。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，奇鋐11月營收為173.82億元，月增6%，年增142%， 創下歷史新高，且高於大摩預估值6%。其中主要反映GB300伺服器機櫃的水冷板模組出貨持續攀升，以及ASIC AI伺服器的水冷板出貨。

展望2026年，奇鋐除在GB系列伺服器機櫃擁有主導權以外，還將受惠供應鏈變動。某美國大型業者將針對其AI ASIC伺服器機櫃專案進行水冷板模組供應商的重新洗牌。此外，其現有的AI ASIC客戶也計劃在下一代產品中提高液冷技術的採用率，同樣也將帶來新的營收來源。

富世達方面， 11月營收為14.83億元，月增14%、年增47%，同樣創下歷史新高，且高於大摩預估值7%。施曉娟認為，富世達優於預期的表現主要受惠於GB300相關出貨順利放量。預估其第4季營收將達40.02億元，季增12%、年增44%。

不過施曉娟指出，雖雙鴻（3324）11月營收亦創下歷史新高，達24.44億元，但低於預估值5%。月營收成長幅度不如預期，主要反映感恩節假期導致拉貨速度放緩，因此維持「中立」評等，目標價1,000元。不過儘管其10月和11月營收較低，公司仍認為第4季營收季增25%的財測目標依然可達成。