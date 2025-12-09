捷創上櫃競拍底價68元 投標截止日為12月10日

永豐金證券輔導的捷創科技（7810）配合上櫃前的公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2,250張，其中1,620張採競價拍賣方式承銷，投標截止日為12月10日。這次競拍之底價為68元，預計上櫃掛牌日為12月23日。

捷創科技成立於2004年5月，2025年1月登錄興櫃，目前實收資本額為新台幣1.8億元，捷創科技長期深耕於半導體領域，主要業務涵蓋半導體測試設備整合服務及智慧自動化解決方案。

捷創科技以專業的工程技術團隊為核心，提供測試設備完整生命周期之裝機、移機、校驗、維修及設備延壽服務。研發團隊則專注於開發提升產能的客製化產品，以及導入智慧自動化的創新應用，協助客戶達成高效率的生產目標。目前服務範圍遍及國內、亞洲及歐美地區，客戶群涵蓋IC設計、晶圓製造與封測廠商。

捷創科技已成功開發出改善製程的治具，及嵌入式邊際運算平台（Jtron Embedded Edge Platform）提供工廠智能化服務，協助半導體大廠客戶進行實驗室設備的通訊協定（SECS-GEM）整合，達成晶圓廠製程資訊自動擷取、自動報告、自動上傳進行製程控制決策，預期該平台將成為未來營收的新成長動能。

2025年在AI浪潮延燒下，除AI產業外，也帶動物聯網（IoT）及電動車等相關領域快速發展，挹注捷創技術服務收入持續成長。另捷創的自有產品銷售持續暢旺，今年前三季累計營收達到3.7億元，相較去年同期成長約23%，稅後淨利約5,800萬元，較去年同期成長約57%，EPS來到3.21元，獲利表現亮眼。

捷創科技提供客戶即時的半導體檢測設備工程技術服務，同時提供客製化整合解決方案，以滿足客戶特殊需求，長期致力於成為客戶信賴的合作夥伴，通過服務優化、技術整合及彈性解決方式，為客戶提供最佳的產品和服務價值。隨著人工智慧（AI）浪潮及高效能運算(HPC)快速發展的潮流，半導體測試設備及自動化生產之市場需求日益增加，封測產能的擴充帶動裝機需求，墊高未來設備校驗及維修的基期，另外，捷創科技自行開發的嵌入式邊際運算平台並非侷限在半導體產業內，更可適用於其他產業領域，如製藥、食品安全檢測、化學分析及應用材料等，正逐步擴大自動化解決方案的應用場域，未來捷創科技未來成長前景可期。