快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

捷創上櫃競拍底價68元 投標截止日為12月10日

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

永豐金證券輔導的捷創科技（7810）配合上櫃前的公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2,250張，其中1,620張採競價拍賣方式承銷，投標截止日為12月10日。這次競拍之底價為68元，預計上櫃掛牌日為12月23日。

捷創科技成立於2004年5月，2025年1月登錄興櫃，目前實收資本額為新台幣1.8億元，捷創科技長期深耕於半導體領域，主要業務涵蓋半導體測試設備整合服務及智慧自動化解決方案。

捷創科技以專業的工程技術團隊為核心，提供測試設備完整生命周期之裝機、移機、校驗、維修及設備延壽服務。研發團隊則專注於開發提升產能的客製化產品，以及導入智慧自動化的創新應用，協助客戶達成高效率的生產目標。目前服務範圍遍及國內、亞洲及歐美地區，客戶群涵蓋IC設計、晶圓製造與封測廠商。

捷創科技已成功開發出改善製程的治具，及嵌入式邊際運算平台（Jtron Embedded Edge Platform）提供工廠智能化服務，協助半導體大廠客戶進行實驗室設備的通訊協定（SECS-GEM）整合，達成晶圓廠製程資訊自動擷取、自動報告、自動上傳進行製程控制決策，預期該平台將成為未來營收的新成長動能。

2025年在AI浪潮延燒下，除AI產業外，也帶動物聯網（IoT）及電動車等相關領域快速發展，挹注捷創技術服務收入持續成長。另捷創的自有產品銷售持續暢旺，今年前三季累計營收達到3.7億元，相較去年同期成長約23%，稅後淨利約5,800萬元，較去年同期成長約57%，EPS來到3.21元，獲利表現亮眼。

捷創科技提供客戶即時的半導體檢測設備工程技術服務，同時提供客製化整合解決方案，以滿足客戶特殊需求，長期致力於成為客戶信賴的合作夥伴，通過服務優化、技術整合及彈性解決方式，為客戶提供最佳的產品和服務價值。隨著人工智慧（AI）浪潮及高效能運算(HPC)快速發展的潮流，半導體測試設備及自動化生產之市場需求日益增加，封測產能的擴充帶動裝機需求，墊高未來設備校驗及維修的基期，另外，捷創科技自行開發的嵌入式邊際運算平台並非侷限在半導體產業內，更可適用於其他產業領域，如製藥、食品安全檢測、化學分析及應用材料等，正逐步擴大自動化解決方案的應用場域，未來捷創科技未來成長前景可期。

科技 半導體 平台

延伸閱讀

矽科宏晟將上櫃 展望正向

宏碁11月合併營收月增15% 技嘉增8.5%

世紀與斐成每股33.525元收購萬年清 折價42%

創新板轉上櫃 新規出爐

相關新聞

止步連五買！三大法人轉賣超44.07億元 記憶體人氣火熱

權王台積電（2330）9日挑戰1,500元關卡未果，影響台股隨之開高收低，終場跌121.18點、收28,182.6點，盤...

台商大陸獲利前3季創近十年同期新高 投資卻首度衰退

金管會今日公布上市櫃公司赴大陸及海外地區投資及獲利最新統計。截至第三季止，上市櫃公司赴大陸投資占全體上市櫃公司比重67....

無腦重倉輝達、台積電躺贏...過往策略輸慘？內行醒悟：先優化再擴大舒適圈

疫情與 AI 改變了投資市場許多慣性，也讓許多以往的經驗法則沒那麼有效了。就拿指數來說，以往加權指數整理居多，股票題材也大多是每年循環。所以我就主要做期貨，加減做一些指數部位。盤勢如果出現騰落線往下掉，大多數股票跌多漲少時，盤勢也差不多要往下了。

聯準會恐重啟擴表！網曝「真正關鍵」：股市又要噴？

美國聯準會（Fed）12月FOMC會議在即，市場押注降息1碼，但華爾街人士警告真正震撼可能是重啟擴表、回頭買國庫券。消息被轉貼到PTT後，討論焦點迅速從「降息多少」轉向「又要QE(Quantitative Easing，量化寬鬆)？」網友直指降息不重要、QE才是關鍵，多數網友也圍繞資金大放水、股市狂噴與通膨風險展開激辯。

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

台股9日早盤以28,364點開出後，投資人靜待聯準會降息，盤中走低翻黑，終場收28,182點，下跌121點，跌幅0.43...

降息＝長債起漲？善甲狼點「1時機」才會是多頭：長天期反應未來而非現在

很多人一看到「Fed開始降息」，直覺就會聯想到長天期美債準備起飛。 但這張圖其實在提醒一件常被忽略的事：歷史往往不是這樣走。回顧過去幾次降息循環，Fed在短時間內大幅降息是常態，但10年期公債殖利率的反應卻相當有限，甚至有不少時候是持平或反彈。 像是2001–2003年，Fed一共降了6碼，10年期殖利率卻只下降約2%；2019–2020年降息2碼，長端也只小幅跟著走。多數情況下，短端動得快，長端動得慢，甚至不買單。 原因在於Fed能直接影響的是短期利率，而長天期利率反映的是市場對未來的整體定價，包含通膨預期、經濟成長、財政赤字、發債供給，以及資金結構，而不只是「現在降了幾碼」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。