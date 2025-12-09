115年股東會日期登記將開跑 證交所鼓勵電子投票

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，「115年召開股東常會日期事前登記作業」，將於明（115）年1月5日上午9點起開放登記。為鼓勵公司股東使用電子投票，115年之「召開股東常會日期事前登記作業」，上市、櫃（含興櫃）公司於最近一年股東會（含臨時會），曾有一次電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制者，不受股東會每日召開限額80家之限制。

證交所提醒各公司務必於114年12月15日至12月30日下午5點前完成「單一憑證IC卡設定作業」，始能進行股東會日期登記。各公司於115年1月5日上午9點起均需經由公開資訊觀測站認證申報系統，使用已驗證之 IC 卡登記股東會日期。

請各公司於執行股東會「單一憑證 IC 卡設定」作業前，確認憑證於股東會正式開始登記（1月5日）時仍屬有效，再設定「股東會登記單一憑證 IC卡」。

每日股東會限額80家之排定，以證交所伺服器主機接收之時間先後順序為準，公司應於115年3月16日前完成登記作業。已完成登記股東會日期之公司，股東會日期如有變動，仍可於公告股東常會日期前上線調整。若公司未至公開資訊觀測站申報系統登記股東會日期，或登記日期與重大訊息及召開股東會公告之開會日期不一致，將無法完成股東會公告程序。

此外證交所提醒，自112年起新增「股東會召開方式登記作業」，請公司於完成日期登記後，至「股東會召開方式登記作業」登記召開方式，請公司於115年3月16日前完成登記作業。已完成登記股東會召開方式之公司，嗣後如有變動，仍可於公告股東常會召開方式前上線調整。

