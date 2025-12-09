證交所「校園證券投資智慧王」競賽激烈 高科大奪冠

臺灣證券交易所今年辦理第22屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，共有69所大專院校、1,290隊，共3,870位學生報名參賽，歷經網路初賽以及於證交所進行複賽暨總決賽。在緊張激烈的搶答比賽過程後，由國立高雄科技大學「我不知道要考試我又沒有念書」隊奪得總冠軍、國立雲林科技大學「金晚別稅」隊獲得亞軍、國立暨南國際大學「隊名老哥」隊獲得季軍、國立高雄科技大學「名偵探真難」隊獲得殿軍，分別獲頒團隊獎學金12萬元、6萬元、3萬6千元、2萬4千元及獎狀與獎牌。

金管會證期局高晶萍局長蒞臨致詞時表示，「校園證券投資智慧王」活動希望用更有趣、更具挑戰性的方式，讓同學可以把課堂上接觸到的金融知識，真正連結到實際的市場運作，藉以協助同學建立清楚判斷、理性分析的能力。證交所與證基會也持續推動完整的金融教育，幫助同學面對快速發展的金融科技與數位化時代，能夠加速適應並且持續進步。

證交所李愛玲總經理致詞表示，「校園證券投資智慧王」邁入第22屆，是證交所推動金融知識普及的重要平台，更充分展現校園對金融教育的重視。李總經理指出，證交所持續以寓教於樂的方式，協助年輕世代建立正確的投資與風險觀念，並透過推出主動式及多資產ETF、推動創新板（tib）制度精進，鼓勵學生從校園起步關注資本市場的最新發展。未來證交所將持續與校園合作，辦理更多生動有趣、貼近學生需求的活動，讓金融知識在校園深耕扎根。

精彩的比賽影片，可至證交所官方YouTube頻道或「WebPro 3.0影音傳播網」觀賞。

WebPro 3.0影音傳播網：https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/schedule