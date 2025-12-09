台商大陸獲利前3季創近十年同期新高 投資卻首度衰退

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
匯率因素，前三季台商投資大陸金額首度衰退逾千億。圖／本報資料照片
金管會今日公布上市櫃公司赴大陸及海外地區投資及獲利最新統計。截至第三季止，上市櫃公司赴大陸投資占全體上市櫃公司比重67.2%，其中雖然今年前三季的上市櫃公司投資大陸的獲利以3941億元創下近十年來新高，但受第二季新台幣匯率大幅升值，以及廠商觀望大陸經濟變數等影響，上市櫃公司今年以來的投資金額卻首度由增轉減，較去年底減少1003億元，若還原匯率因素則僅增85億元，未來上市櫃公司投資大陸的狀況也更受矚目。

上市櫃公司赴大陸投資收斂的同時，赴海外投資則持續維持高檔，今年前三季大陸地區之外的其他海外投資金額6949億元，今年全年投資金額預期會超過2022年的6981億、甚至是2023年度的7686億元，有可能為史上第三高，甚至第二高的海外投資紀錄，最主要在於供應鏈移轉的驅動。

統計顯示，截至114年第3季止，上市公司累計投資2兆4953億元，上櫃公司2480億元，合計2兆7433億元。其中上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。

對於最新統計，證期局解讀，自2018年美中貿易戰後上市櫃公司赴大陸投資增加金額已明顯縮減，至今年甚至因匯率影響而衰退，但另 一方面投資收益仍穩定匯回，例如統計顯示，今年前三季匯回1161億等值台幣，雖然全年水準可能低於去年，但從2022年起，每年匯回金額都超過千億元以上，遠比2018年至2021年都在400、500億水準要高。

證期局統計也顯示，海外投資增加金額呈現遞增趨勢，顯示投資大陸對我國上市櫃公司獲利雖有挹注，但上市櫃公司已放緩投資腳步，以降低對大陸依賴，透過全球布局方式以分散大陸地區投資風險，金管會將持續關注未來發展情形。

儘管新增投資金額衰退，但在投資損益方面，114年至第3季投資損益，上市公司利益3774億元，上櫃公司利益167億元，合計利益3941億元，整體較113年第3季增加530億元，與歷年同期相較，獲利金額仍創歷年最高。

證期局指出，上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加585億元及減少55億元，主要由於其他電子業、電子零組件業，受惠於終端需求增加，及水泥工業因大陸地區水泥價格復甦，以致獲利成長。

至於投資收益累計匯回金額，114年至第3季投資收益匯回金額1161億元，截至114年第3季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為1兆591億元及976億元，合計1兆1567億元，占累積原始投資金額2兆7433億元的42.16%，而114年第3季投資收益匯回主要配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致；證期局也統計，上市、上櫃公司分別以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較大。

在海外投資方面，截至114年第3季止，全體上市櫃公司合計1350家赴海外投資，較113年底增加22家，占全體上市櫃公司1799家的75 %；截至114年第3季止，上市公司累計投資9兆6554億元，上櫃公司8354億元，合計10兆4908億元，較113年底增加6949億元，主要為併購或新設海外子公司，或因海外子公司擴廠、營運資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額，而上市、上櫃公司皆以半導體業累計投資金額較大。

在海外投資收益方面，114年至第3季投資損益，上市公司利益7034億元，上櫃公司利益242億元，合計利益7276億元，整體較113年第3季減少309億元，與歷年同期相較，獲利金額為第四高。證期局分析，上市及上櫃本期投資利益分別較去年同期減少232億元及減少77億元，主要由於航運業受運價下跌所致。

