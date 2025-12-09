止步連五買！三大法人轉賣超44.07億元 記憶體人氣火熱

權王台積電（2330）9日挑戰1,500元關卡未果，影響台股隨之開高收低，終場跌121.18點、收28,182.6點，盤中最高28,390.24點、最低28,157.27點，成交值放大至5,092.71億元；三大法人止步連五買、小幅調節44.07億元，僅自營商連續第6天加碼。

法人指出，目前市場資金持續在營運展望能見度高的記憶體、PCB等族群輪動，可留意由虧轉盈具備轉機題材、或月營收年增率大幅攀升的主流標的，逢低分批布局。並持續關注FED利率決議結果。

統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超58.88億元，投信賣超6.4億元；自營商買超（合計）21.21億元，其中自營商（自行買賣）買超15.49億元、自營商（避險）買超5.72億元。

盤面上，鴻海（2317）、世芯-KY（3661）帶量重返月線之上，成為撐盤要角；華邦電（2344）噴出59萬餘張大量，股價突破70元關卡，成交值同步放大至413.35億元，勇奪量價雙冠王，並帶動旺宏（2337）、力積電（6770）、鈺創（5351）、威剛（3260）聯袂收高，成為多方主力之一。此外，13金控有11檔收高，其中元大金（2885）漲2.14%最強、玉山金（2884）蟬聯類股人氣王，富邦金（2881）、中信金（2891）、台新新光金（2887）等亦齊漲逾0.7%，發揮穩盤作用。

統計9日成交值超過百億元個股有8檔，由電子族群包辦，股價6漲2跌。依序為：華邦電413.35億元，股價漲5.01%、收71.3元；台積電359.43億元，股價跌1%、收1,480元；欣興（3037）164.37億元，股價漲2.49%、收226元；緯創（3231）143.29億元，股價漲0.34%、收149.5元；鴻海125.14億元，股價漲1.29%、收235元；華星光（4979）123.86億元，股價漲4.67%、收258元；旺宏108.06億元，股價漲4.03%、收38.75元；聯鈞（3450）107.82億元，股價跌0.36%、收277元。

統計9日有5檔個股成交量超過二十萬大張，記憶體族群包辦前三名、且3檔合計成交超過113萬張，人氣火熱。依序為：華邦電593,159張、旺宏282,322張；力積電260,440張，股價漲3.37%、收35.3元；台玻（1802）231,201張，股價漲4.45%、收39.9元；華東（8110）206,285張，股價漲9.99%、收47.9元。