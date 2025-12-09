無腦重倉輝達、台積電躺贏...過往策略輸慘？內行醒悟：先優化再擴大舒適圈

【文．玩股特派員】

疫情與 AI 改變了投資市場許多慣性，也讓許多以往的經驗法則沒那麼有效了。

就拿指數來說，以往加權指數整理居多，股票題材也大多是每年循環。所以我就主要做期貨，加減做一些指數部位。盤勢如果出現騰落線往下掉，大多數股票跌多漲少時，盤勢也差不多要往下了。

但這兩三年不一樣，首先是AI股與非AI股分化嚴重， AI股可以越漲越高，三倍五倍十幾倍都有可能，如果跟以前一樣賺個五成就落袋出場，你會發現魚尾漲了十倍都還沒漲完，這在台股美股都是。

同時非AI股也可以一直在右下角探底，就算指數再怎麼創高，還是會有六成多個股跌到破年線。

指數也變了，除了暴漲暴跌，盤整期都縮短，以前台股是七成時間在盤整，但這兩年盤整時間縮短到不到一半，結果趨勢盤的時間就拉長了。

結果是，以前我這二十幾年來以配置策略與波段策略的做法，就是好的時候一年賺個五成，逆風也不太會賠錢。

但只要對比一開始就無腦重倉槓桿輝達／台積電／加權指數，一年賺五倍十倍，我原本的做法就「輸了」。

沒辦法，我這種玩法本來就不是那樣的操作，雖然我盡可能是管好我自己，跟自己比就好，但也有難免有過破防跟自我懷疑的時候。

直到想通一些事，才慢慢不糾結，回到原本的操作節奏。在聊我想通什麼之前，我們先來聊聊生活選股大師最近的一次訪談。

當生活選股大師遇過AI

先介紹一下，彼得林區是基金經理人傳奇，他已經81歲了，在掌舵麥哲倫基金的13年內，平均每年的投報率都有接近30%，管理的資產由1,800萬美元成長至140億美元。

他的核心原則是「買你看得懂、生活裡能發現的好公司。」

並建議大家買股票前，都要把劇本寫出來：為什麼買？業務強在哪？財務夠不夠健康？未來兩三年有什麼值得期待？這張紙，就是你遇到回檔時能不能活下來的關鍵。

如果做不到，你最好去買指數基金，不然你被嚇跑只是時間問題。不是敢不敢買的問題，是有沒有計畫的問題。

再來是林區對「預測行情」這件事的鄙視，是超級出名，他說：「如果你花超過13分鐘研究總經，你就已經浪費10分鐘。」

但彼得林區是完全不看總經數據嗎？不是，這是對他的誤解。

林區真正反對的是「預測式總經」，就是那種：衰退何時來、利率何時降、GDP明年多少、AI泡沫何時破…這些根本無法驗證，隨便哈拉都可以。

對於會影響公司基本面的總經數據，他就很重視，像是庫存循環、利率環境、大宗消費週期、就業數據。

所以他不是100%反總經，他只是反對看那種像無法驗證的預測方式。

再來就是林區最常被誤解的經典，那句「從生活中找投資靈感」。

當時的故事是因為老婆跟女兒很喜歡買漢斯絲襪，所以他跑去三間商店，買了65條競品來比材質、比耐用度與基本面，股價也便宜，代表市場忽略或低估了股價，才決定進場投資。

絕對不是生活中看到什麼就買什麼，不然也沒辦法連續13年繳出三成的年化報酬率。

林區還補了一句，現在資訊透明度這麼高，不像他們以前一樣資訊封閉，現在只要願意查，公司網站、法說會、年報全部都是公開的，網路都有，散戶已經沒有明顯資訊落差的劣勢。

還有一個關於彼得林區的誤解，彼得林區常說散戶比華爾街有優勢，不是散戶比較聰明，也不是散戶比較懂產業，只是因為有時間慢慢研究、慢慢買、慢慢等。

反而基金經理人有績效壓力、有會計壓力，基金被贖回就要砍部位還錢，每個決定還會被放大檢視。就好像巴菲特的棒球理論，散戶等了三十個好球不揮棒，也不會被三振出局。

散戶不是輸在沒有內線，而是輸在「你明明可以慢慢來，卻偏要和法人比速度」。

最後再回到剛說的，彼得林區沒有投資AI，為什麼？他說因為他看不懂AI要怎麼估值，也看不懂NVIDIA。他不是說AI不好，而是：他不懂，所以不買。

回到一開始我說我前陣子有糾結過的事情。剛開始我也去研究AI產業鏈，但產業變化速度很快，今天學的可能很快就過時了。

後來我覺得這件事不太對，從業人員也談AI、資深分析師也談AI、海內海外研調機構都談AI，我就突然醒悟，這就是卷到爆炸的紅海啊，而且我沒有任何優勢，消息也沒有更靈通，那我進場是去當肥料的嗎。

打一場優勢極小的仗，不如留在舒適圈裡操作。

先留在舒適圈，再擴大舒適圈，而不是做風險大的跳脫舒適圈，那很容易死。

就好像以前巴菲特是絕對不碰科技股的，但十年前也在研究後開始買蘋果、買Google，蘋果股票也的確帶給他很大獲利。

你覺得巴菲特買蘋果股票是跳脫舒適圈、還是因為他研究透徹了，把蘋果的營運模式也納入他的舒適圈裡才重倉投入的？

想通之後，我就去思考我的優勢在哪裡：波段策略的獲利能力，冷門股策略漲多跌少與貢獻現金流的能力，空頭風險有限，以及資金比大多數投資人多⋯⋯我原本的績效也很不錯，不需要特別比較近幾年的十倍獲利這種事。

所以只要我不要自找麻煩去跟市場最強那批人比，我其實可以過得很好很舒服，以絕對獲利金額來看，應該是市場的PR99沒問題。

我還是相信未來會是科技會帶領股市創高，所以我也將倉位更集中在科技族群，而不是只買大盤。

不管怎樣，都不會是去拼消息靈通跟研究產業，這條路是死路，拼不過人家的。

目前我還是維持原本的交易模式，一邊繼續思考優化的空間，有進一步想法會再跟大家說。

最後整理一下，彼得林區觀點跟40年前幾乎不變，只是一直強調專注基本面跟產業研究，還有只要夠認真的人，時間就會站在你這邊。

股神的年化報酬率是20%，不是每年賺十倍，所以其實突然暴賺的，很可能未來會均值回歸，不管怎樣，人家績效是人家的事，我顧好我自己的投資就好。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：

AI 時代投資震撼教育：老手風險控管，績效卻比不上菜鳥無腦槓桿 All in ？