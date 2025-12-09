台指期休息 終場收28,220點、下跌64點
台指期9日休息，終場收在28,220點，下跌64點，跌幅0.23%。法人指出，目前重點在觀察決議後資金流是否能真正落地，若聯準會語氣比預期更軟，台股仍有擴大漲幅的空間，年底有望叩關兩萬九。
另外，台積電期收1,490元、下跌5元，電子期下跌0.32%，中型100期貨下跌0.2%。
道瓊工業指數8日收盤下跌215.67點，跌幅0.45%，收47,739.32點；標普500指數下跌23.89點，跌幅0.35%，收6,846.51點；那斯達克指數下跌32.22點，跌幅0.14%，收23,545.90點。
從技術面觀察，短線指數以5日線為下檔支撐，接下來面臨前高壓力28,554，前波套牢籌碼必有賣壓，後續量能若未達5千億元之上，預期指數將以盤待變，緩步震盪墊高。本周聯準會利率決議及台積電（2330）營收視為指數創高關鍵。本月投資建議：震盪時勇敢分批布局績優AI股。
