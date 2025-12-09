快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。記者葉信菉攝影／聯合報系資料照片
台股示意圖。記者葉信菉攝影／聯合報系資料照片

台股9日早盤以28,364點開出後，投資人靜待聯準會降息，盤中走低翻黑，終場收28,182點，下跌121點，跌幅0.43%，成交量5,092億元，台積電（2330）收1,480元，下跌15元。

觀察權值股，電子權值方面漲跌互見，權王台積電下跌外，聯發科（2454）、台達電（2308）、緯穎（6669）、廣達（2382）呈現下跌，而鴻海（2317）、華邦電（2344）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、世芯-KY（3661）等則表現較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，華邦電、欣興、緯創、華星光、鴻海、旺宏、華東、智邦、台玻、奇鋐、大量、力積電、景碩、波若威、日月光投控、南電、世芯-KY、國巨*、台虹等

市場普遍押注FED本周將降息。根據CME FedWatch，預估周三有 88%機率降息，顯示降息信心在近期通膨走弱背景下持續升溫。川普宣布，允許輝達向中國及其他國家的獲准客戶出貨H200 晶片，條件是政府可抽取25%的銷售分成，同時確保美國國家安全利益不受影響。

統一投顧表示，川普宣布允許輝達出貨H200晶片給中國及其他國家，加上市場預期Fed本周將降息1碼，有利股市風險偏好。台股技術面強勢，呈現驚驚漲。

台積電先進封裝訂單塞爆，本周將公布營收及進行季度除息，預期將快速填息，加上AI議題及新品發佈持續火熱，有利於指數震盪盤堅，年底前挑戰新高。

操作建議布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代股、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。

台積電 降息

延伸閱讀

降息預期逾九成！三大債市資金淨流入增 投資級企業債吸金57.8億美元

美債走勢多變...降息預期提前反應？善甲狼「點陣圖應偏鷹」：太樂觀難控制

熱錢潮湧…指數蓄勢上攻 台股市值衝百兆元大關

Fed決策、美債殖利率脫鉤 專家：債市對川普看法不買帳

相關新聞

降息＝長債起漲？善甲狼點「1時機」才會是多頭：長天期反應未來而非現在

很多人一看到「Fed開始降息」，直覺就會聯想到長天期美債準備起飛。 但這張圖其實在提醒一件常被忽略的事：歷史往往不是這樣走。回顧過去幾次降息循環，Fed在短時間內大幅降息是常態，但10年期公債殖利率的反應卻相當有限，甚至有不少時候是持平或反彈。 像是2001–2003年，Fed一共降了6碼，10年期殖利率卻只下降約2%；2019–2020年降息2碼，長端也只小幅跟著走。多數情況下，短端動得快，長端動得慢，甚至不買單。 原因在於Fed能直接影響的是短期利率，而長天期利率反映的是市場對未來的整體定價，包含通膨預期、經濟成長、財政赤字、發債供給，以及資金結構，而不只是「現在降了幾碼」。

力積電記憶體滿載接單旺！他指「年底會懂」網不買單

力積電傳出記憶體產能滿載、電源管理IC接單強勁，PTT網友直指「電源管理晶片超旺、記憶體月產能5萬片全數滿載、記憶體營收占比升至42%」三大重點，質疑「離年底越來越近了，這次真的會懂嗎？」的老哏提問，引來網友一邊刷「相信黃董、年底就懂」，另一邊質疑利多頻發卻不見股價反應。

美債走勢多變...降息預期提前反應？善甲狼「點陣圖應偏鷹」：太樂觀難控制

兄弟們，這陣子美國公債的走勢真的是詭譎多變，常常讓人摸不著頭緒。 別再私訊問我啦！老實說，我好像也沒什麼好特別多講的，因為我一年前就已經跟大家分享過我對公債的實戰做法了。就是那個「擼公債期貨選擇權的權利金」

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

台股9日早盤以28,364點開出後，投資人靜待聯準會降息，盤中走低翻黑，終場收28,182點，下跌121點，跌幅0.43...

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

台股9日開盤指數上漲60.26點，開盤指數為28,364.04點。台積電（2330）開平盤價1,495元，隨後買盤再推升...

鴻海「漲不起來」原因？網曝「股價早已反映AI」：過200就算有漲

鴻海(2317)8日股價來到232元，漲幅0.43%。Dcard上有網友發文詢問「為什麼鴻海漲不起來」，直指股價長期不若AI概念股狂飆，懷疑是公司「太爛」或另有原因，引來大批留言。有網友反嗆原PO是跟風追高的「新韭菜」，也有人認真拆解鴻海股性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。