市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元
台股9日早盤以28,364點開出後，投資人靜待聯準會降息，盤中走低翻黑，終場收28,182點，下跌121點，跌幅0.43%，成交量5,092億元，台積電（2330）收1,480元，下跌15元。
觀察權值股，電子權值方面漲跌互見，權王台積電下跌外，聯發科（2454）、台達電（2308）、緯穎（6669）、廣達（2382）呈現下跌，而鴻海（2317）、華邦電（2344）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、世芯-KY（3661）等則表現較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，華邦電、欣興、緯創、華星光、鴻海、旺宏、華東、智邦、台玻、奇鋐、大量、力積電、景碩、波若威、日月光投控、南電、世芯-KY、國巨*、台虹等
市場普遍押注FED本周將降息。根據CME FedWatch，預估周三有 88%機率降息，顯示降息信心在近期通膨走弱背景下持續升溫。川普宣布，允許輝達向中國及其他國家的獲准客戶出貨H200 晶片，條件是政府可抽取25%的銷售分成，同時確保美國國家安全利益不受影響。
統一投顧表示，川普宣布允許輝達出貨H200晶片給中國及其他國家，加上市場預期Fed本周將降息1碼，有利股市風險偏好。台股技術面強勢，呈現驚驚漲。
台積電先進封裝訂單塞爆，本周將公布營收及進行季度除息，預期將快速填息，加上AI議題及新品發佈持續火熱，有利於指數震盪盤堅，年底前挑戰新高。
操作建議布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代股、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。
