降息＝長債起漲？善甲狼點「1時機」才會是多頭：長天期反應未來而非現在

聯合新聞網／ 善甲狼a機智生活
回顧以往數據能夠發現，降息對長天期美債利率影響較小。美債示意圖／路透社
很多人一看到「Fed開始降息」，直覺就會聯想到長天期美債準備起飛。

但這張圖其實在提醒一件常被忽略的事：歷史往往不是這樣走。回顧過去幾次降息循環，Fed在短時間內大幅降息是常態，但10年期公債殖利率的反應卻相當有限，甚至有不少時候是持平或反彈。

像是2001–2003年，Fed一共降了6碼，10年期殖利率卻只下降約2%；2019–2020年降息2碼，長端也只小幅跟著走。

多數情況下，短端動得快，長端動得慢，甚至不買單。

原因在於Fed能直接影響的是短期利率，而長天期利率反映的是市場對未來的整體定價，包含通膨預期、經濟成長、財政赤字、發債供給，以及資金結構，而不只是「現在降了幾碼」。

當市場認為降息只是預防式調整、經濟仍能撐住時，長端自然不會大幅下修。

真正讓長債大漲的，往往不是「開始降息」那一刻，而是市場確認出了大事的時候。

2008年金融危機、2020年疫情爆發，都是在「硬著陸風險被徹底定價」後，長天期公債才出現明顯多頭行情

放回當前2024–2025的環境來看，雖然Fed已經啟動降息，但10年期殖利率幾乎沒有下來，正反映市場目前並不認定會立刻進入深度衰退。再加上美國龐大的財政赤字與持續的發債壓力，長端利率本來就存在結構性支撐。

這張圖想說的重點只有一個：「降息 ≠ 長債一定漲」

如果用單一方向去押長天期債券，可能會發現市場走的路線，跟教科書想像的並不一樣。

其實我粉專成立初期，有亂發一個債券策略也是抱持著降息就會有債券上漲的想法，但市場並不會因為我們的理論完整，就照劇本演出。

投資就是這樣。很多當初看起來「理所當然」的邏輯，放在不同時空背景下，其實未必還適用。

我自己也經歷過這個過程，後來慢慢才體會到，真正決定價格的，不是「事件發生了沒有」，而是市場怎麼解讀這個事件、資金怎麼重新定價風險。

當條件改變了，硬套舊模型，最後只是對抗市場，而不是參與市場。

所以現在回頭看，我反而覺得這些「沒照想像走的時候」，才是投資成長真正開始的地方，你會被迫重新檢視假設、調整框架，甚至放棄一段曾經讓你賺過錢的策略。

投資從來不是找到一招打天下，而是 不斷迭代、不斷修正、不斷承認自己需要進化，能走得遠的，不一定是預測最準的人，而是願意修正最快的人。

這一段時間，美國公債的走勢其實說不上好懂，甚至可以說滿詭譎的。

我也不會裝成一副「我早就知道會這樣」的樣子，因為坦白講，我也沒有每個轉折都抓到，中間也走過不少彎路，好險有即時修正，沒有死抱觀點。

也因為這樣，後來才把「公債期貨＋選擇權」一起拉進來思考，做法一變，其實整個視角就不一樣了，不再只是單純盯價格、撐方向，而是把結構拆開來看：

價差怎麼來

風險丟在哪

有沒有機會讓時間幫你做事

結果也沒有多神奇，就是不只偶爾做到價差，還順便白嫖了一點權利金。

這時候你就會突然有一個很清醒的體感，市場根本不在乎你「原本怎麼想」，它只在乎你有沒有能力調整自己。

很多人卡住，不是因為不夠聰明，而是太想證明自己一開始是對的，但交易這件事，從來不是比誰信仰堅定，而是比誰能在不對的時候，比較早察覺、比較快修正。

所以你今天問我「怎麼能不去優化自己？」老實說，我想不到不優化的理由，市場每天都在變，如果你選擇不變，那就只能接受被淘汰。

而這件事，跟賺多賺少其實還無關，它比較像是一種對自己的交代。慢慢來、想清楚，比什麼都重要。

◎本文內容已獲 善甲狼a機智生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

