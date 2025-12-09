台股開高後壓回 法人：短線有機會再次挑戰歷史新高
8日美股四大指數僅費半指數收紅、上漲1.1%，不過9日台股開高86點後隨即壓回，盤中最低下跌137點至28,166點，台積電（2330）盤中最低下跌15元至1,480元。
台新投顧指出，市場憧憬本周FOMC會議降息，加權指數8日一舉站上28,300點之上。短線來看，儘管外資耶誕長假臨近，大盤量能有所下滑，然11月營收持續公布，AI相關個股表現亮眼，加權指數長紅K封閉11月4日創歷史新高後的跳空缺口，顯示市場看多趨勢再次確立，加上川普放行H200出口中國，在AI相關需求支撐基本面下，短線有機會再次挑戰歷史新高。
台新投顧表示，操作方面，因為量能下滑，資金將持續集中在熱點題材上，包含半導體先進製程設備、廠務特化材料、記憶體、CCL、光通訊等族群可持續留意。
