快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

台股開高後壓回 法人：短線有機會再次挑戰歷史新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

8日美股四大指數僅費半指數收紅、上漲1.1%，不過9日台股開高86點後隨即壓回，盤中最低下跌137點至28,166點，台積電（2330）盤中最低下跌15元至1,480元。

台新投顧指出，市場憧憬本周FOMC會議降息，加權指數8日一舉站上28,300點之上。短線來看，儘管外資耶誕長假臨近，大盤量能有所下滑，然11月營收持續公布，AI相關個股表現亮眼，加權指數長紅K封閉11月4日創歷史新高後的跳空缺口，顯示市場看多趨勢再次確立，加上川普放行H200出口中國，在AI相關需求支撐基本面下，短線有機會再次挑戰歷史新高。

台新投顧表示，操作方面，因為量能下滑，資金將持續集中在熱點題材上，包含半導體先進製程設備、廠務特化材料、記憶體、CCL、光通訊等族群可持續留意。

歷史 台新 市場

延伸閱讀

綠能風潮席捲全球 潔淨能源ETF表現更勝台股正2

熱錢潮湧…指數蓄勢上攻 台股市值衝百兆元大關

0050規模跨越兆元 台股ETF總規模衝3.8兆元寫紀錄

台股重返28,000大關 16檔市值增胖股吸引布局

相關新聞

力積電記憶體滿載接單旺！他指「年底會懂」網不買單

力積電傳出記憶體產能滿載、電源管理IC接單強勁，PTT網友直指「電源管理晶片超旺、記憶體月產能5萬片全數滿載、記憶體營收占比升至42%」三大重點，質疑「離年底越來越近了，這次真的會懂嗎？」的老哏提問，引來網友一邊刷「相信黃董、年底就懂」，另一邊質疑利多頻發卻不見股價反應。

美債走勢多變...降息預期提前反應？善甲狼「點陣圖應偏鷹」：太樂觀難控制

兄弟們，這陣子美國公債的走勢真的是詭譎多變，常常讓人摸不著頭緒。 別再私訊問我啦！老實說，我好像也沒什麼好特別多講的，因為我一年前就已經跟大家分享過我對公債的實戰做法了。就是那個「擼公債期貨選擇權的權利金」

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

台股9日開盤指數上漲60.26點，開盤指數為28,364.04點。台積電（2330）開平盤價1,495元，隨後買盤再推升...

台股重返2萬8 市值挑戰百兆元大關

市場預期美國聯準會周四（十一日）可望降息，激勵台北股匯市雙漲，台股在台積電等權值股領軍下重返兩萬八千點大關，更推升上市市值首次登上九十二兆元，將挑戰百兆元大關；其中富邦金、昇達科等八檔個股率先改寫掛牌以來市值最「胖」紀錄，台積電、南亞科等八檔個股單日市值就增胖逾百億元，締造台股新紀錄。

鴻海「漲不起來」原因？網曝「股價早已反映AI」：過200就算有漲

鴻海(2317)8日股價來到232元，漲幅0.43%。Dcard上有網友發文詢問「為什麼鴻海漲不起來」，直指股價長期不若AI概念股狂飆，懷疑是公司「太爛」或另有原因，引來大批留言。有網友反嗆原PO是跟風追高的「新韭菜」，也有人認真拆解鴻海股性。

熱錢潮湧…指數蓄勢上攻 台股市值衝百兆元大關

新台幣昨（8）日盤中一度強升1.6角，引發熱錢潮湧，帶動台股大漲322點、收28,303點，重回28K大關，創歷史收盤次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。