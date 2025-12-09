台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

台股9日開盤指數上漲60.26點，開盤指數為28,364.04點。台積電（2330）開平盤價1,495元，隨後買盤再推升股價走高到1,500元。

群益投顧表示，國際政經局勢趨穩，美國聯準會本周降息幾成定局，歐美聖誕消費旺季，12月是台股上漲機率最高月份、逾八成機會走揚，集團年底作帳等利多因素，有利台股表現。AI發展如火如荼帶動台積電營運前景一片光明，在護國神山領軍、近期傳產類股年底作帳行情啟動，科技股與傳產股相互簇擁下，台股指數可望再創新高。

操作題材可留意：

1.台積電可望於12月11日秒填息─台積電進行2025年最後一次配息，第2季每股配發5元現金股利，預計2026年1月8日入袋，共計將發出1,296.66億元；第3季將於2026年3月17日除息，每股現金股利6元創新高，預計發出1,555.95億元再創單季新高；樂觀預期此次可望再度上演秒填息行情。

2.機器人題材再度成為盤面熱點─市場傳言美國總統川普擬於2026年以行政命令加速推動機器人產業，消息一出迅速引爆全市場對機器人議題關注，加上隨著AI模型大幅進步，研發設計與零組件成本下降，以及大規模製造帶來的經濟規模效益，使機器人發展前景看旺。

周一（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,739.32點，下跌215.67點、跌幅0.45%；S&P500指數下跌0.35%；那斯達克指數下跌0.14%；費半指數上漲1.1%。台積電ADR漲2.43%，報每股301.87美元，換算並折合台幣後為每股1,882.58元，較台北交易股票溢價率為25.93%。。

美國公債殖利率上升，投資人焦急等待聯準會貨貨幣政策決定。輝達（Nvidia）股價盤後大漲超過2%，因美國總統川普表示，將開放出售輝達H200晶片給中國大陸。專攻AI伺服器高速傳輸介面IC設計的Astera Labs漲勢最凶猛，飆漲9%；記憶體大廠美光繼續大漲4%。

三大法人周一集中市場合計買超191.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超140.8億元，投信買超0.6億元，自營商（自行買賣）買超19.1億元，自營商（避險）買超30.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加508口至3,964口，其中，外資淨空單增加640口至27,463口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加438口至6,135口。

選擇權未平倉量部分，12月W2大量區買權OI落在28,600點，賣權最大OI落在27,700點 ; 月買權最大OI落在29,800點，月賣權最大OI落在24,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.35上升至1.47。VIX指數下降0.8至20.25。外資台指期買權淨金額1.57億元 ; 賣權淨金額-0.19億元。整體選擇權籌碼面偏多。