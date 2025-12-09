美債走勢多變...降息預期提前反應？善甲狼「點陣圖應偏鷹」：太樂觀難控制

快訊

聯合新聞網／ 善甲狼a機智生活
市場預期12月再降息。美債市意圖／彭博社
兄弟們，這陣子美國公債的走勢真的是詭譎多變，常常讓人摸不著頭緒。

別再私訊問我啦！老實說，我好像也沒什麼好特別多講的，因為我一年前就已經跟大家分享過我對公債的實戰做法了。就是「擼公債期貨選擇權的權利金」，有興趣的自己去翻一下。說說我的新看法：

本週Fed點陣圖

降息：沒意外，這個星期應該會降息，這算是板上釘釘的事情，不用多說。

關鍵在點陣圖想要釋放出來的訊息：接下來我覺得最重要是他的點陣圖，到底要怎麼樣來傳遞訊息？

我的初步看法：應該會偏鷹。

為什麼？你想想，如果他現在就提前放鴿，整個市場會太嗨，一嗨起來，我覺得後面反而更難控制。剛好降到這個星期為止，我覺得算是個不錯的時機。

且戰且走，如果他現在一次就把點陣圖放得太軟，降息預期打得太多的話，其實我倒覺得不是一件好事情。尤其是之後如果真的有什麼樣的狀況時，我覺得會更難處理。

所以這是我自己目前的看法，大概是這樣子。

你問我會怎麼做？我還真沒辦法告訴你，因為我自己的做法很簡單，就是在一個上下的點位，繼續去擼權利金，然後有機會的話，就做一點點價差。

以下簡單分享群友亞周武王公債期貨（ZB）的波段操作

基本面

勞動市場－9月失業率創近期新高，但非農數據尚未轉負數，顯示勞動市場僅趨緩，景氣軟著陸。

通膨12/05公布Core PCE數據為2.8%，趨勢上來看突破 3.0%，空軍才有想像空間。

籌碼分析

CTA趨勢－CTA目前維持long position，翻空位置為115’0，Max long位置在116’30

GEX分析（via發發）－TLT支撐put wall在88塊，對應ZB1位置約在115’10 (-0.5%)，應為強支撐。

技術分析

ZB日K位於上升趨勢線的下緣，降息循環的背景下，維持偏多想法

ZB位於日K布林通道下緣，符合超賣條件

等待短線價量背離的短波段多單操作

結論

勞動市場趨緩，景氣軟著陸，通膨於 2.6%~3.0%間徘徊，利率中長線緩步走低

籌碼維持偏多，短線未跌破115’10，仍視為健康回檔

等待短線價量背離的短波段多單操作

◎本文內容已 獲善甲狼a機智生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

