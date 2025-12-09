快訊

熱錢潮湧…指數蓄勢上攻 台股市值衝百兆元大關

經濟日報／ 記者黃彥宏王奐敏尹慧中／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照

新台幣昨（8）日盤中一度強升1.6角，引發熱錢潮湧，帶動台股大漲322點、收28,303點，重回28K大關，創歷史收盤次高，推升上市櫃市值寫下99.09兆元新高，蓄勢叩關百兆元大關。法人指出，台股只要站穩月線之上，挑戰歷史新高及市值百兆元大關都「絕對沒有問題」。

台積電本周四將除息5元，市場搶先押寶除息行情，帶動昨日股價大漲35元、收在最高點1,495元，市值回升至38.77兆元，並貢獻台股漲點283點，扮演多頭總司令。

台股昨日已率先站回28,300點，距離歷史高點28,554點僅差250點，市場預期本周有望在台積電除息前卡位買盤、市場秒填息行情的助攻下，帶動指數刷新天價。

隨台積電（2330）再啟多頭攻勢，上市市值昨日率先刷歷史新高至92.13兆元、首次突破92兆元，若加計櫃買市場的6.96兆元，上市櫃公司市值合計99.09達兆元，為首次突破99兆大關，是上市、上市櫃市值合計的「雙高」紀錄，粗算台股只要再漲300點至320點，即可解鎖總市值百兆元的「新巨人」里程碑。

昨日盤面上，除了台積電為首的權值電子股表現強勢外，以記憶體、玻纖、封測、設備、IC設計、矽光子等表現較佳。不過上市19大類股跌多漲少，以玻璃陶瓷上漲4.2%最強勢，其次電子上漲1.5%，貿易百貨下跌1.5%最弱勢。

籌碼面來看，三大法人買超192億元。其中外資買超140.8億元，連五買，累計買超911.0億元，期貨淨空單增加640口至27,463口，股期雙市操作不同調；投信買超1.5億元，賣轉買；自營商買超49.6億元，連五買，累計買超192.2億元。八大公股行庫則逢高調節、賣超38億元，連二賣，累計賣超119億元。

綜合統一投顧董事長黎方國和台新投顧副總經理黃文清的看法，聯準會12月起停止縮表，降息機率高，資金行情可望延續，加上12月易漲難跌，技術面多頭排列，題材面明年加權指數上看35,000點，指數有上漲空間，及年底集團與法人作帳行情下，都會激勵多方走勢。

