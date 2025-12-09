快訊

川普准了！ 美國放行輝達H200晶片出口到中國

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

台股重返28,000大關 16檔市值增胖股吸引布局

經濟日報／ 記者黃彥宏尹慧中／台北報導
台股。聯合報系資料照
台股昨（8）日在台積電（2330）等權值股領軍下重返28,000大關。這波漲勢不僅帶動指數走高，更推升上市市值首次登上92兆元關卡，其中富邦金、昇達科等八檔個股率先改寫掛牌以來市值最「胖」紀錄，也有台積電、南亞科等八檔個股單日市值就增胖逾百億元，共同締造台股輝煌新紀錄。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等指出，昨日盤面呈現百花齊放態勢，市值創下歷史新高的個股共有八檔，包括洋基工程、崴寶、竑騰、華東、昇達科、鼎炫-KY、晶彩科及富邦金。同時，單日市值增加百億元以上的個股亦有八檔，分別為台積電、南亞科、日月光投控、華邦電、聯發科、玉山金、群聯與鴻海。

其中，權值龍頭台積電，受周四除息預期吸引買盤大舉進駐，昨日大漲35元、收在1,495元，市值單日暴增逾9,000億元至38兆元，展現極強的撐盤力道。台積電此次除息是否能再現「秒填息」的榮景，已成為市場高度熱議的話題。

台積電將在周四（11日）季配息除息交易，今年第2季配息5元，預計明年1月8日入帳；下次季配息將挑戰首度除息6元，交易日為2026年3月17日。

觀察這些受資金追捧的個股，可以發現記憶體、半導體族群均受青睞。受惠於美光放棄消費性記憶體市場，及2026年第1季DDR4合約價恐大幅調漲的利多激勵，華邦電、南亞科及群聯等股價均表態大漲。

期交所調高南亞科期貨保證金

0050定期定額扣、台積電（2330）跌下來再加碼！黃大米：我股票只有這兩檔

台股勁揚322點收最高28,303點 台積電上漲35元收1,495元

熱錢潮湧…指數蓄勢上攻 台股市值衝百兆元大關

新台幣昨（8）日盤中一度強升1.6角，引發熱錢潮湧，帶動台股大漲322點、收28,303點，重回28K大關，創歷史收盤次...

台股重返2萬8 市值挑戰百兆元大關

市場預期美國聯準會周四（十一日）可望降息，激勵台北股匯市雙漲，台股在台積電等權值股領軍下重返兩萬八千點大關，更推升上市市值首次登上九十二兆元，將挑戰百兆元大關；其中富邦金、昇達科等八檔個股率先改寫掛牌以來市值最「胖」紀錄，台積電、南亞科等八檔個股單日市值就增胖逾百億元，締造台股新紀錄。

宏碁旗下「小金虎」海柏特競拍均價43.88元 申購報酬率超狂逾76％

臺灣證券交易所公告，宏碁集團旗下「小金虎」海柏特（6884）採競價拍賣方式辦理承銷，於8日順利完成，得標加權平均價格為4...

台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

台股8日收28,303.78點，上漲322.89點，三大法人同步買超，外資買超140.88億元、連五買，統計外資買賣超個...

資產隨大盤上漲...人生躺平就贏？內行提「4點」別放掉：有錢不是逃避藉口

近幾年來，指數投資已經成為某種顯學，大家都知道如果要穩定讓資產成長，投資在0050、006208、VTI、VT等各種指數ETF是很好的選擇。 我也不例外，從2019年開始投資並接觸各種投資書後，也是從書上了解到指數投資，目前投資也是以VT為主要的核心。 指數投資標榜著可以讓你近乎無腦投資，只要定期定額把錢投到ETF當中，過了20年、30年後就財富自由。 這是不是代表每個人只要好好工作，投資上可以完全躺平呢？某方面來說是的，但我不鼓勵你這麼做，原因有以下三點。 首先，人只要無聊就開始想東想西，尤其資產增加了，手裡有點閒錢更容易胡思亂想。

