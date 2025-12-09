台股重返28,000大關 16檔市值增胖股吸引布局

台股昨（8）日在台積電（2330）等權值股領軍下重返28,000大關。這波漲勢不僅帶動指數走高，更推升上市市值首次登上92兆元關卡，其中富邦金、昇達科等八檔個股率先改寫掛牌以來市值最「胖」紀錄，也有台積電、南亞科等八檔個股單日市值就增胖逾百億元，共同締造台股輝煌新紀錄。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等指出，昨日盤面呈現百花齊放態勢，市值創下歷史新高的個股共有八檔，包括洋基工程、崴寶、竑騰、華東、昇達科、鼎炫-KY、晶彩科及富邦金。同時，單日市值增加百億元以上的個股亦有八檔，分別為台積電、南亞科、日月光投控、華邦電、聯發科、玉山金、群聯與鴻海。

其中，權值龍頭台積電，受周四除息預期吸引買盤大舉進駐，昨日大漲35元、收在1,495元，市值單日暴增逾9,000億元至38兆元，展現極強的撐盤力道。台積電此次除息是否能再現「秒填息」的榮景，已成為市場高度熱議的話題。

台積電將在周四（11日）季配息除息交易，今年第2季配息5元，預計明年1月8日入帳；下次季配息將挑戰首度除息6元，交易日為2026年3月17日。

觀察這些受資金追捧的個股，可以發現記憶體、半導體族群均受青睞。受惠於美光放棄消費性記憶體市場，及2026年第1季DDR4合約價恐大幅調漲的利多激勵，華邦電、南亞科及群聯等股價均表態大漲。