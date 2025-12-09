就市論勢／記憶體、軍工可留意

盤勢分析

美國11月ADP就業人口減少3.2萬人，服務業增溫但製造業持續疲弱，失業率小幅維持在4.4%，薪資年增降至3.8%。FedWatch顯示12月降息1碼機率上升至87%，聯準會主席鮑爾表示「距離物價達標更近一步，但不會預先承諾路徑」，市場理解為偏鴿訊號，利率利多推升科技股與費半指數。

企業端方面，AI需求仍是市場主軸。輝達於2025會計年度第3季財報中維持強勁展望，資料中心營收在Blackwell出貨提升下將延續兩位數成長。業界預估GB200／300組合開始帶動第二波拉貨潮，供應鏈對2026上半年能見度提升。台積電（2330）最新法說側面確認部分AI客戶資本支出仍在上修，先進封裝（CoWoS／SoIC）產能利用率維持滿載。

另一焦點為CSP（雲端服務供應商）資本支出方向。多家研究機構預估2026-2027雲端巨頭（微軟、Google、Amazon）將維持強勁建置節奏，AI伺服器出貨年增仍有40-50%區間。

投資建議

AI產業結構性成長不變，仍是中長期主軸。輝達、Broadcom與Marvell等上游供應鏈持續受惠CSP的大規模建置；GoogleTPU與微軟Maia／XelaASIC仍無法完全替代GPU，2026年AI投資將呈現「多架構並存」。

台股部分，由於中小型電子族群季底庫存調整接近尾聲、IP／ASIC、伺服器ODM、散熱、測試設備等族群展望仍佳。技術面台股權值股高檔震盪，但電子權值資金回流速度明顯。

建議持續聚焦具成長能見度族群，如AI伺服器供應鏈、散熱模組、記憶體、軍工與部分觀光／運輸類股。