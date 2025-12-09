快訊

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

就市論勢／記憶體、軍工可留意

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

美國11月ADP就業人口減少3.2萬人，服務業增溫但製造業持續疲弱，失業率小幅維持在4.4%，薪資年增降至3.8%。FedWatch顯示12月降息1碼機率上升至87%，聯準會主席鮑爾表示「距離物價達標更近一步，但不會預先承諾路徑」，市場理解為偏鴿訊號，利率利多推升科技股與費半指數。

企業端方面，AI需求仍是市場主軸。輝達於2025會計年度第3季財報中維持強勁展望，資料中心營收在Blackwell出貨提升下將延續兩位數成長。業界預估GB200／300組合開始帶動第二波拉貨潮，供應鏈對2026上半年能見度提升。台積電（2330）最新法說側面確認部分AI客戶資本支出仍在上修，先進封裝（CoWoS／SoIC）產能利用率維持滿載。

另一焦點為CSP（雲端服務供應商）資本支出方向。多家研究機構預估2026-2027雲端巨頭（微軟、Google、Amazon）將維持強勁建置節奏，AI伺服器出貨年增仍有40-50%區間。

投資建議

AI產業結構性成長不變，仍是中長期主軸。輝達、Broadcom與Marvell等上游供應鏈持續受惠CSP的大規模建置；GoogleTPU與微軟Maia／XelaASIC仍無法完全替代GPU，2026年AI投資將呈現「多架構並存」。

台股部分，由於中小型電子族群季底庫存調整接近尾聲、IP／ASIC、伺服器ODM、散熱、測試設備等族群展望仍佳。技術面台股權值股高檔震盪，但電子權值資金回流速度明顯。

建議持續聚焦具成長能見度族群，如AI伺服器供應鏈、散熱模組、記憶體、軍工與部分觀光／運輸類股。

AI 伺服器

延伸閱讀

外資上周回補逾500億元 這檔記憶體概念股卻遭狂賣

看準HBM記憶體應用需求！蔚華科TSV技術再突破 獲客戶正式下單

威剛營收／11月55.98億元、創近19年新高 受惠記憶體漲價潮

聯強營收／記憶體與AI需求爆發！11月414億元 年增10.63%

相關新聞

熱錢潮湧…指數蓄勢上攻 台股市值衝百兆元大關

新台幣昨（8）日盤中一度強升1.6角，引發熱錢潮湧，帶動台股大漲322點、收28,303點，重回28K大關，創歷史收盤次...

台股重返28,000大關 16檔市值增胖股吸引布局

台股昨（8）日在台積電等權值股領軍下重返28,000大關。這波漲勢不僅帶動指數走高，更推升上市市值首次登上92兆元關卡，...

台股重返2萬8 市值挑戰百兆元大關

市場預期美國聯準會周四（十一日）可望降息，激勵台北股匯市雙漲，台股在台積電等權值股領軍下重返兩萬八千點大關，更推升上市市值首次登上九十二兆元，將挑戰百兆元大關；其中富邦金、昇達科等八檔個股率先改寫掛牌以來市值最「胖」紀錄，台積電、南亞科等八檔個股單日市值就增胖逾百億元，締造台股新紀錄。

機器人供應鏈 潛力大

日本機器人協會舉辦「2025國際機器人展（iREX 2025）」，規模為全球最大。法人機構認為，展會中的新產品、新技術將...

耶誕老人概念股 有戲

隨時序進入最後衝刺月，外資圈即將迎來年底耶誕假期。事實上，外資已提前留下線索，觀察近月積極買超並按讚的15檔「耶誕老人概...

就市論勢／記憶體、軍工可留意

美國11月ADP就業人口減少3.2萬人，服務業增溫但製造業持續疲弱，失業率小幅維持在4.4%，薪資年增降至3.8%。FedWatch顯示12月降息1碼機率上升至87%，聯準會主席鮑爾表示「距離物價達標更近一步，但不會預先承諾路徑」，市場理解為偏鴿訊號，利率利多推升科技股與費半指數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。