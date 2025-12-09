耶誕老人概念股 有戲

隨時序進入最後衝刺月，外資圈即將迎來年底耶誕假期。事實上，外資已提前留下線索，觀察近月積極買超並按讚的15檔「耶誕老人概念股」，如緯創（3231）、廣達、神達等，有望成為投資人的「耶誕禮物」。

外資進入長假後，市場也將步入「無外資報告期」。歷史走勢顯示，12月第二周通常是調節賣壓較為突出的時點。不過，在資金動能上，12月首周三大法人全數站在買方，為8月來首見；其中，外資累積買超526.6億元，三大法人合計回補台股739.8億元。

觀察近20日來外資買超逾千張，且11月下旬以來獲得各外資最新評等「買進」或「優於大盤」的個股，包括：緯創、廣達、神達、南電、聯亞、聯發科、瑞昱、鴻勁、萬潤、貿聯-KY、金像電、亞德客-KY、群聯、旺矽、家登等。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等名師表示，由於年底仍具作帳、資金及作夢行情，而近月外資提前布局方向具有指標性，可望成為投資人的追光明燈。操作上可留意AI伺服器、矽光子、CPO、水冷散熱、半導體先進製程、光學、PCB／CCL、NAND SSD儲存等題材具延續性，再搭配11月營收亮眼加持，題材力道有望放大。