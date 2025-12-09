耶誕老人概念股 有戲

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

隨時序進入最後衝刺月，外資圈即將迎來年底耶誕假期。事實上，外資已提前留下線索，觀察近月積極買超並按讚的15檔「耶誕老人概念股」，如緯創（3231）、廣達、神達等，有望成為投資人的「耶誕禮物」。

外資進入長假後，市場也將步入「無外資報告期」。歷史走勢顯示，12月第二周通常是調節賣壓較為突出的時點。不過，在資金動能上，12月首周三大法人全數站在買方，為8月來首見；其中，外資累積買超526.6億元，三大法人合計回補台股739.8億元。

觀察近20日來外資買超逾千張，且11月下旬以來獲得各外資最新評等「買進」或「優於大盤」的個股，包括：緯創、廣達、神達、南電、聯亞、聯發科、瑞昱、鴻勁、萬潤、貿聯-KY、金像電、亞德客-KY、群聯、旺矽、家登等。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等名師表示，由於年底仍具作帳、資金及作夢行情，而近月外資提前布局方向具有指標性，可望成為投資人的追光明燈。操作上可留意AI伺服器、矽光子、CPO、水冷散熱、半導體先進製程、光學、PCB／CCL、NAND SSD儲存等題材具延續性，再搭配11月營收亮眼加持，題材力道有望放大。

熱錢潮湧…指數蓄勢上攻 台股市值衝百兆元大關

新台幣昨（8）日盤中一度強升1.6角，引發熱錢潮湧，帶動台股大漲322點、收28,303點，重回28K大關，創歷史收盤次...

台股重返28,000大關 16檔市值增胖股吸引布局

台股昨（8）日在台積電等權值股領軍下重返28,000大關。這波漲勢不僅帶動指數走高，更推升上市市值首次登上92兆元關卡，...

台股重返2萬8 市值挑戰百兆元大關

市場預期美國聯準會周四（十一日）可望降息，激勵台北股匯市雙漲，台股在台積電等權值股領軍下重返兩萬八千點大關，更推升上市市值首次登上九十二兆元，將挑戰百兆元大關；其中富邦金、昇達科等八檔個股率先改寫掛牌以來市值最「胖」紀錄，台積電、南亞科等八檔個股單日市值就增胖逾百億元，締造台股新紀錄。

機器人供應鏈 潛力大

日本機器人協會舉辦「2025國際機器人展（iREX 2025）」，規模為全球最大。法人機構認為，展會中的新產品、新技術將...

隨時序進入最後衝刺月，外資圈即將迎來年底耶誕假期。事實上，外資已提前留下線索，觀察近月積極買超並按讚的15檔「耶誕老人概...

就市論勢／記憶體、軍工可留意

美國11月ADP就業人口減少3.2萬人，服務業增溫但製造業持續疲弱，失業率小幅維持在4.4%，薪資年增降至3.8%。FedWatch顯示12月降息1碼機率上升至87%，聯準會主席鮑爾表示「距離物價達標更近一步，但不會預先承諾路徑」，市場理解為偏鴿訊號，利率利多推升科技股與費半指數。

