機器人供應鏈 潛力大

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

日本機器人協會舉辦「2025國際機器人展（iREX 2025）」，規模為全球最大。法人機構認為，展會中的新產品、新技術將為長線業績潛在動能，但2026年業績優劣則仍須視自動化市況而定，就長線業績潛力而言，看好上銀（2049）、台灣精銳等供應鏈的營運表現。

法人機構指出，iREX 2025主題為「機器人技術助力永續發展」，共吸引673家公司與機構參與，家數再創歷史新高，且規模為全球最大。iREX 2025展會場區依據日本機器人協會制定的「2050年機器人產業願景」劃分為「智慧製造機器人」、「智慧社區機器人」。

「智慧製造機器人」場區展示應用於製造業、建築業、農林漁木業等垂直市場的機器人產品，最常見的功能為運輸、分類、揀選，其次為組裝、量測檢驗；「智慧社區機器人」場區展示在社區、日常生活等場域用以建構人類安全、健康環境的機器人產品，最常見的功能為配送，其次為醫療保健。

此外，iREX 2025亦設置「機器人系統整合業者展區」、「物流系統與機器人展區」以及「零組件設備供應商展區」等三個聯合展示區域，更匯集諸多最新的機器人技術、系統、解決方案。

分析師表示，雖近期部分智慧製造相關客戶陸續釋出補庫存需求，但僅半導體等少數終端應用數量成長性較佳，整體自動化產業訂單能見度偏低，因此，維持自動化族群「中性」的看法。

此外，雖先前自動化族群於人形機器人相關新產品、新技術發表即為重要題材，然而，就長線業績潛力而言，零組件族群中的上銀、台灣精銳較可期，為人形機器人概念股首選。

