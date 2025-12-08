宏碁旗下「小金虎」海柏特競拍均價43.88元 申購報酬率超狂逾76％

臺灣證券交易所公告，宏碁集團旗下「小金虎」海柏特（6884）採競價拍賣方式辦理承銷，於8日順利完成，得標加權平均價格為43.88元。

證交所指出，海柏特初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，海柏特辦理競價拍賣股數1,483仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於12月8日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格41.6元、最高得標價格51.5元。

另外，海柏特公開申購將於12月9日截止，承銷價33元、一人可申購1張，以海柏特8日均價58.33元計算，抽中現賺2.53萬元、報酬率高達76.75％。

海柏特上櫃日期12月17日，上櫃前承銷股數470張，證交所公布截至8日開盤前有86,203筆申購單，換算當前中籤率僅0.54％，預計最終中籤率將更低，由於報酬率相當豐厚，導致競爭也異常激烈。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html