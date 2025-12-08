創新板下半年度法說會圓滿落幕 4家潛力公司齊聚證交所交流

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所於12月4日及8日舉辦「創新引領未來：多元技術與市場拓展之路」114年下半年度創新板公司法人說明會，本次共有聯友金屬-創、沛爾生醫-創、巨鎧精密-創、金萬林-創等4家公司與會。
臺灣證券交易所於12月4日及8日舉辦「創新引領未來：多元技術與市場拓展之路」114年下半年度創新板公司法人說明會，本次共有聯友金屬-創、沛爾生醫-創、巨鎧精密-創、金萬林-創等4家公司與會。證交所／提供

臺灣證券交易所於12月4日及8日舉辦「創新引領未來：多元技術與市場拓展之路」114年下半年度創新板公司法人說明會，本次共有聯友金屬-創、沛爾生醫-創、巨鎧精密-創、金萬林-創等4家公司與會，由各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明。會中投資人、投資機構法人代表與媒體記者踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，在熱烈的互動中本次法人說明會圓滿結束。

聯友金屬-創（7610）運用先進冶煉技術，以高回收率、節能減碳與環境保護為核心，從事鎢、鈷等金屬的回收與冶煉。114年前9月累計合併營收為新臺幣8.89億元，稅前淨利為0.92億元。隨著精製碳酸鈷、金屬鈷粉等新產品陸續推出，未來業績成長動能可期。

沛爾生醫-創（6949）自行開發慢病毒包裝系統與7日高Tscm(幹細胞樣記憶T細胞)製程，增強CAR-T品質與擴增效率；多鏈CAR技術進一步提升實體瘤辨識與毒殺能力，形成難以複製的技術護城河；在臨床進度上，PL001已於國內進入第二期臨床試驗；PL002（間皮素異體CAR-T）與PL003（BCMA異體CAR-T）均預計於116年啟動第一期臨床試驗，PP011也將於115年展開第一期臨床試驗。專業的技術平台與多產品線同步推進臨床試驗，為公司營運發展注入成長動能。

巨鎧精密-創（2254）說明產品策略與技術發展方向，公司聚焦智慧照明、主動式安全燈具與高亮度模組開發，搭配輕量化與高效能結構設計，提升行車安全。同時強化ESG導向設計與低碳製程推進，展現以技術創新結合永續思維的長期發展策略。

金萬林-創（6645）114年前9月累計合併營收較去年同期成長8.8％，對於未來發展，台灣已對癌症病患提供次世代基因檢測健保補助，讓精準醫療進一步普及，計畫透過先進的全基因體定序數據與生成式人工智慧技術，為民眾量身打造的健康管理方案，讓基因檢測服務，從精準醫療，拓展到精準預防的領域，涵蓋範圍除病患外，還包括健康與亞健康族群的健康監測與管理。

投資大眾可透過本公司網站觀看法人說明會影音檔，網址為https://webpro.twse.com.tw/。法人說明會之簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢，網址為https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t100sb07_1。

證交所將持續協助具創新與成長潛力的優質企業對接資本市場，提升企業競爭力，促進資本市場永續發展。證交所提醒創新板上市公司每半年應至少於國內自辦或受邀參加一次法人說明會，以增進未來營運規劃資訊之揭露及與投資人之溝通。另鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

