快訊

最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

獨／「天國的嫁衣」立威廉驚爆罹癌二期！2次急動刀切腫瘤續命

阿信喊歡迎老朋友！朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了

富邦證券榮獲「國家永續發展獎」 首次參賽奪最高榮譽

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券將永續理念融入營運決策與企業文化，今日獲頒「國家永續發展獎」，資深副總經理胡世芬(右)代表領獎。富邦證券／提供
富邦證券將永續理念融入營運決策與企業文化，今日獲頒「國家永續發展獎」，資深副總經理胡世芬(右)代表領獎。富邦證券／提供

富邦證券以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為核心，將永續理念融入營運決策與企業文化，今年首次參賽即榮獲由行政院國家永續發展委員會頒發的國家最高永續榮譽—「國家永續發展獎」。

富邦證券在推動ESG與落實永續發展上的努力獲得行政最高主管機關的肯定，展現公司引領企業邁向淨零新局的決心。

富邦證券董事長程明乾表示，首次參賽即獲肯定，彰顯公司永續策略與執行成果獲得高度認同。富邦證券結合核心業務與永續理念，推動責任投資、協助企業因應氣候變遷，並輔導對環境有貢獻的企業進入資本市場，推動綠色債券發行。

2024年永續諮詢IPO/SPO服務價值達到215億元，主辦上市櫃輔導案件議合次數達1,643次，展現公司在永續金融領域的專業與影響力。

同時，公司積極打造低碳營運環境，落實節水、節電及廢棄物減量，並擴大綠電採購，降低灰電使用比例，以實際行動邁向淨零目標。

富邦證券持續強化公司治理，制定「公司治理守則」，並建置完善的治理架構，涵蓋誠信經營、風險管理、法令遵循及資訊安全，確保企業運作透明穩健。

公司亦推動性別平等與職場共融，女性主管比例達48%，高於市場平均，並提供生育及育兒補助，總支出逾 1,557萬元，粗出生率為全台平均的2.6倍。

此外，富邦證券打造友善職場，提供員工每年心理諮商服務、設置無障礙設施，且聘用身心障礙員工超過法定標準，展現企業對員工幸福與多元共融的承諾。

富邦證券以數位創新推動普惠金融，打造開放且易於使用的投資環境，透過AI與多媒體平台，將專業知識轉化為大眾易懂的內容，截至2025年11月中旬，YouTube頻道訂閱數突破23.5萬，影片觀看數近2,000萬次，引領全民投資教育新風潮。

同時，公司積極擴大社會影響力，推動關懷弱勢、金融教育、健康促進與藝文贊助，並攜手非政府組織（NGO）投入溼地復育與生物多樣性保育，從人本關懷延伸至環境永續，展現企業實踐永續價值的決心與行動力。

富邦

延伸閱讀

新北優良公寓大廈頒獎 侯友宜：社區是宜居城市的基礎

元大期貨首屆永續家庭日登場 深化永續 DNA 落實 ESG 綠色願景

旅遊業碳排占全球8% 觀光協會打造低碳旅遊協助企業ESG

電動車進山免里程焦慮　桃園多處風景區設充電樁推低碳旅遊

相關新聞

資產隨大盤上漲...人生躺平就贏？內行提「4點」別放掉：有錢不是逃避藉口

近幾年來，指數投資已經成為某種顯學，大家都知道如果要穩定讓資產成長，投資在0050、006208、VTI、VT等各種指數ETF是很好的選擇。 我也不例外，從2019年開始投資並接觸各種投資書後，也是從書上了解到指數投資，目前投資也是以VT為主要的核心。 指數投資標榜著可以讓你近乎無腦投資，只要定期定額把錢投到ETF當中，過了20年、30年後就財富自由。 這是不是代表每個人只要好好工作，投資上可以完全躺平呢？某方面來說是的，但我不鼓勵你這麼做，原因有以下三點。 首先，人只要無聊就開始想東想西，尤其資產增加了，手裡有點閒錢更容易胡思亂想。

台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

台股8日收28,303.78點，上漲322.89點，三大法人同步買超，外資買超140.88億元、連五買，統計外資買賣超個...

三大法人續買超191億元！連五日回補1,119億元 台股彈升961點

台股8日由權王台積電（2330）領軍封測設備等族群喊衝，輔以華邦電（2344）、旺宏（2337）雙雙漲停帶隊記憶體族群剽...

台積電除息行情啟動！股價收1495元、上漲35元 市值衝達38.76兆

台積電（2330）除息行情悄悄啟動，外資上周連四買，本周將先後公布11月營收及除息，8日開高，雖一度回至平盤，但隨後走高...

台股勁揚322點收最高28,303點 台積電上漲35元收1,495元

台股8日早盤以28,034點開出後，盤中持續走高，終場收最高28,303點，上漲322點，漲幅1.15%，成交量4,23...

台灣50指數第4季大換血 這一檔成分股由虧轉盈

2025年第四季台灣50指數成分股調整名單公布，本次新增貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、健策（3653）、南亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。