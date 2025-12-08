AWS Trainium3 掀 AI 新浪潮！大摩點名：這八大台廠將受惠

AI伺服器需求持續增溫，摩根士丹利（大摩）證券表示，AWS公布最新Trainium3 UltraServer伺服器系統架構，相關台廠供應鏈將同步受惠，包括：台積電（2330）、金像電（2368）、緯穎（6669）、智邦（2345）、川湖（2059）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、台達電（2308）等八大台廠，後市可期。

AWS正式推出EC2 Trn3 UltraServers，採用全新Trainium3晶片，並由台積電3奈米技術打造。大摩指出，根據AWS說法，Trn3 UltraServers可在單一整合系統中容納多達144顆Trainium3；據供應鏈調查，該系統由兩座液冷機櫃組成，每個機櫃可配置72顆晶片。

另外，大摩補充，在使用OpenAI的開源權重語言模型GPT-oSS測試時，Trn3 Ultra Servers的回應速度更較Trainium2 Ultra Servers快上四倍；而Trainium3相較上一代可節省40%能源，具關鍵效益。

根據大摩供應鏈調查，Trainium3伺服器的PCB（UBB）與機櫃將於2026年起陸續量產出貨，時間點分別落在第2季與第3季。其中，金像電為主要UBB板供應商，緯穎則是機櫃組裝的合作夥伴。

此外，AWS近期也提及了下一代AI訓練晶片Trainium4的規劃細節，預計將採用台積電最先進的2奈米製程，並目標於2027年底推出。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，AWS Trainium4的2奈米專案設計服務（Design Service）預計將由世芯-KY（3661）承接。事實上，Trainium4在架構上將有重大升級，設計將支援輝達（NVIDIA）的NVLink Fusion高速互連技術。

事實上，詹家鴻分析，這項整合將使Trainium4、AWS自研的Graviton晶片，以及EFA（Elastic Fabric Adapter）等關鍵元件，能夠在NVIDIA MGX機櫃中實現無縫協作，進一步提升AWS雲端運算基礎設施的效能與互通性。

值得注意的是，緯穎受惠於大客戶AWS的AI晶片專案，預期下一代訓練晶片Trainium3（T3）有望成為緯穎2026年營收的強勁動能。詹家鴻指出，據最新調查，緯穎T3晶片在2026年的出貨量可能落在120萬至180萬顆之間，實際增幅將取決於台積電3奈米產能的供應狀況。

此外，在最新營收模型中，目前預估緯穎2026年來自AWS的總營收貢獻約為台幣4,630億元，包含了T3、部分的Trainium2，以及一般伺服器的營收貢獻，後市可期。