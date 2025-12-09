快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

鴻海「漲不起來」原因？網曝「股價早已反映AI」：過200就算有漲

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元。路透
鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元。路透

鴻海(2317)8日股價來到232元，漲幅0.43%。Dcard上有網友發文詢問「為什麼鴻海漲不起來」，直指股價長期不若AI概念股狂飆，懷疑是公司「太爛」或另有原因，引來大批留言。有網友反嗆原PO是跟風追高的「新韭菜」，也有人認真拆解鴻海股性。

原PO在文中僅簡短表達困惑，認為鴻海基本面不差、又被歸類為AI鏈要角，照理應搭上台積電、輝達行情，但股價卻「一直漲不起來」，試圖請教前輩真因。貼文語氣偏新手求解，也隱含對鴻海股價表現落差的失落感。

綜合原PO的提問與自述，核心在於「價格未符合期待」而非具體財報質疑。他將鴻海與近期強勢AI股相比，暗示市場可能低估鴻海，並以「是不是太爛」作為反差式提問，期待獲得更結構性的解釋。

多數網友給出相似答案，認為鴻海並非不漲，而是「漲得慢、漲完了或還沒輪到」。不少人指出鴻海股本大、公司「太大桶」，資金推升不易，且屬系統組裝與代工性質、毛利率低，市場給予本益比自然不會像高毛利AI股那樣擴張；也有人強調基本面、營收與訂單無虞，只是資金在輪動，需耐心等待。另一類留言則認為鴻海其實早已反映AI題材，「過200就算有漲了」，從百元附近買進者已獲可觀報酬。

相對地，不同意見與嘲諷也不少。有人質疑原PO「活在平行時空」，認為鴻海從不到100元漲到現今已是翻倍，抱怨「漲不起來」是標準過高或追高套牢；也有人直言「反彈要賣」「看到新聞就空」，帶出鴻海股性偏震盪、短線不易大飆的操作觀點。

韭菜 台積電 鴻海 Dcard

相關新聞

鴻海「漲不起來」原因？網曝「股價早已反映AI」：過200就算有漲

鴻海(2317)8日股價來到232元，漲幅0.43%。Dcard上有網友發文詢問「為什麼鴻海漲不起來」，直指股價長期不若AI概念股狂飆，懷疑是公司「太爛」或另有原因，引來大批留言。有網友反嗆原PO是跟風追高的「新韭菜」，也有人認真拆解鴻海股性。

美債走勢多變...降息預期提前反應？善甲狼「點陣圖應偏鷹」：太樂觀難控制

兄弟們，這陣子美國公債的走勢真的是詭譎多變，常常讓人摸不著頭緒。 別再私訊問我啦！老實說，我好像也沒什麼好特別多講的，因為我一年前就已經跟大家分享過我對公債的實戰做法了。就是那個「擼公債期貨選擇權的權利金」

熱錢潮湧…指數蓄勢上攻 台股市值衝百兆元大關

新台幣昨（8）日盤中一度強升1.6角，引發熱錢潮湧，帶動台股大漲322點、收28,303點，重回28K大關，創歷史收盤次...

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

台股9日開盤指數上漲60.26點，開盤指數為28,364.04點。台積電（2330）開平盤價1,495元，隨後買盤再推升...

台股重返28,000大關 16檔市值增胖股吸引布局

台股昨（8）日在台積電等權值股領軍下重返28,000大關。這波漲勢不僅帶動指數走高，更推升上市市值首次登上92兆元關卡，...

台股重返2萬8 市值挑戰百兆元大關

市場預期美國聯準會周四（十一日）可望降息，激勵台北股匯市雙漲，台股在台積電等權值股領軍下重返兩萬八千點大關，更推升上市市值首次登上九十二兆元，將挑戰百兆元大關；其中富邦金、昇達科等八檔個股率先改寫掛牌以來市值最「胖」紀錄，台積電、南亞科等八檔個股單日市值就增胖逾百億元，締造台股新紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。