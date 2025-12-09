鴻海「漲不起來」原因？網曝「股價早已反映AI」：過200就算有漲

鴻海(2317)8日股價來到232元，漲幅0.43%。Dcard上有網友發文詢問「為什麼鴻海漲不起來」，直指股價長期不若AI概念股狂飆，懷疑是公司「太爛」或另有原因，引來大批留言。有網友反嗆原PO是跟風追高的「新韭菜」，也有人認真拆解鴻海股性。

原PO在文中僅簡短表達困惑，認為鴻海基本面不差、又被歸類為AI鏈要角，照理應搭上台積電、輝達行情，但股價卻「一直漲不起來」，試圖請教前輩真因。貼文語氣偏新手求解，也隱含對鴻海股價表現落差的失落感。

綜合原PO的提問與自述，核心在於「價格未符合期待」而非具體財報質疑。他將鴻海與近期強勢AI股相比，暗示市場可能低估鴻海，並以「是不是太爛」作為反差式提問，期待獲得更結構性的解釋。

多數網友給出相似答案，認為鴻海並非不漲，而是「漲得慢、漲完了或還沒輪到」。不少人指出鴻海股本大、公司「太大桶」，資金推升不易，且屬系統組裝與代工性質、毛利率低，市場給予本益比自然不會像高毛利AI股那樣擴張；也有人強調基本面、營收與訂單無虞，只是資金在輪動，需耐心等待。另一類留言則認為鴻海其實早已反映AI題材，「過200就算有漲了」，從百元附近買進者已獲可觀報酬。

相對地，不同意見與嘲諷也不少。有人質疑原PO「活在平行時空」，認為鴻海從不到100元漲到現今已是翻倍，抱怨「漲不起來」是標準過高或追高套牢；也有人直言「反彈要賣」「看到新聞就空」，帶出鴻海股性偏震盪、短線不易大飆的操作觀點。