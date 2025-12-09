快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

聽新聞
0:00 / 0:00

力積電記憶體滿載接單旺！他指「年底會懂」網不買單

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電董事長黃崇仁。 記者謝柏宏／攝影
力積電董事長黃崇仁。 記者謝柏宏／攝影

力積電傳出記憶體產能滿載、電源管理IC接單強勁，PTT網友直指「電源管理晶片超旺、記憶體月產能5萬片全數滿載、記憶體營收占比升至42%」三大重點，質疑「離年底越來越近了，這次真的會懂嗎？」的老哏提問，引來網友一邊刷「相信黃董、年底就懂」，另一邊質疑利多頻發卻不見股價反應。

據媒體報導指出，力積電搶搭記憶體缺貨與「非紅供應鏈」擴大趨勢，12吋記憶體月產能約5萬片已滿載，且在韓廠產能預訂、陸廠供應內需的結構下，公司正向看待後續市況；邏輯代工方面，新客戶持續導入，尤其電源管理IC需求旺盛，預期將逐步量產，支撐明年12吋邏輯與記憶體業績續揚。相較之下，8吋邏輯仍以急單為主、稼動率約65%至70%，價格戰也進入沉澱期；公司營收目前約80%來自12吋、20%來自8吋，記憶體占比因報價走高拉升至約42%，若ASP續漲可望帶動獲利改善。

一名網友在PTT發文語帶期待，認為電源管理IC與記憶體雙引擎帶動下，力積電營運已出現「滿載＋接單旺＋占比提升」的轉強訊號，好奇「年底會懂嗎？」質疑是否基本面真的轉佳，並等著基本面反映到股價。

多數網友延續股板慣性與原PO互動，留言多為簡短口號式支持，如「相信」、「相信黃董」、「年底了」、「懂得都懂」，也有人喊目標價「45沒問題」或認為行情常在半信半疑中發酵，帶有「低調等噴」的押注意味。另有少數投資人自嘲假日又見黃董新聞，仍願意抱持期待。

但反向聲音同樣不少。有人直指「新聞幾篇了，股價卻越來越低」，質疑利多長期鈍化；也有人提醒「滿載是一回事、賠錢是一回事」，點出EPS仍為負、P5折舊壓力大，認為頂多「轉虧為盈」難以大爆發。還有網友批評貼舊聞「超過三天是舊聞小心版規」、嘲諷是「拉人搖旗」或「看到新聞就空」的反指標操作。

黃董 力積電 記憶體 PTT

相關新聞

力積電記憶體滿載接單旺！他指「年底會懂」網不買單

力積電傳出記憶體產能滿載、電源管理IC接單強勁，PTT網友直指「電源管理晶片超旺、記憶體月產能5萬片全數滿載、記憶體營收占比升至42%」三大重點，質疑「離年底越來越近了，這次真的會懂嗎？」的老哏提問，引來網友一邊刷「相信黃董、年底就懂」，另一邊質疑利多頻發卻不見股價反應。

美債走勢多變...降息預期提前反應？善甲狼「點陣圖應偏鷹」：太樂觀難控制

兄弟們，這陣子美國公債的走勢真的是詭譎多變，常常讓人摸不著頭緒。 別再私訊問我啦！老實說，我好像也沒什麼好特別多講的，因為我一年前就已經跟大家分享過我對公債的實戰做法了。就是那個「擼公債期貨選擇權的權利金」

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

台股9日開盤指數上漲60.26點，開盤指數為28,364.04點。台積電（2330）開平盤價1,495元，隨後買盤再推升...

台股重返2萬8 市值挑戰百兆元大關

市場預期美國聯準會周四（十一日）可望降息，激勵台北股匯市雙漲，台股在台積電等權值股領軍下重返兩萬八千點大關，更推升上市市值首次登上九十二兆元，將挑戰百兆元大關；其中富邦金、昇達科等八檔個股率先改寫掛牌以來市值最「胖」紀錄，台積電、南亞科等八檔個股單日市值就增胖逾百億元，締造台股新紀錄。

鴻海「漲不起來」原因？網曝「股價早已反映AI」：過200就算有漲

鴻海(2317)8日股價來到232元，漲幅0.43%。Dcard上有網友發文詢問「為什麼鴻海漲不起來」，直指股價長期不若AI概念股狂飆，懷疑是公司「太爛」或另有原因，引來大批留言。有網友反嗆原PO是跟風追高的「新韭菜」，也有人認真拆解鴻海股性。

熱錢潮湧…指數蓄勢上攻 台股市值衝百兆元大關

新台幣昨（8）日盤中一度強升1.6角，引發熱錢潮湧，帶動台股大漲322點、收28,303點，重回28K大關，創歷史收盤次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。