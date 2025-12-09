力積電記憶體滿載接單旺！他指「年底會懂」網不買單

力積電傳出記憶體產能滿載、電源管理IC接單強勁，PTT網友直指「電源管理晶片超旺、記憶體月產能5萬片全數滿載、記憶體營收占比升至42%」三大重點，質疑「離年底越來越近了，這次真的會懂嗎？」的老哏提問，引來網友一邊刷「相信黃董、年底就懂」，另一邊質疑利多頻發卻不見股價反應。

據媒體報導指出，力積電搶搭記憶體缺貨與「非紅供應鏈」擴大趨勢，12吋記憶體月產能約5萬片已滿載，且在韓廠產能預訂、陸廠供應內需的結構下，公司正向看待後續市況；邏輯代工方面，新客戶持續導入，尤其電源管理IC需求旺盛，預期將逐步量產，支撐明年12吋邏輯與記憶體業績續揚。相較之下，8吋邏輯仍以急單為主、稼動率約65%至70%，價格戰也進入沉澱期；公司營收目前約80%來自12吋、20%來自8吋，記憶體占比因報價走高拉升至約42%，若ASP續漲可望帶動獲利改善。

一名網友在PTT發文語帶期待，認為電源管理IC與記憶體雙引擎帶動下，力積電營運已出現「滿載＋接單旺＋占比提升」的轉強訊號，好奇「年底會懂嗎？」質疑是否基本面真的轉佳，並等著基本面反映到股價。

多數網友延續股板慣性與原PO互動，留言多為簡短口號式支持，如「相信」、「相信黃董」、「年底了」、「懂得都懂」，也有人喊目標價「45沒問題」或認為行情常在半信半疑中發酵，帶有「低調等噴」的押注意味。另有少數投資人自嘲假日又見黃董新聞，仍願意抱持期待。

但反向聲音同樣不少。有人直指「新聞幾篇了，股價卻越來越低」，質疑利多長期鈍化；也有人提醒「滿載是一回事、賠錢是一回事」，點出EPS仍為負、P5折舊壓力大，認為頂多「轉虧為盈」難以大爆發。還有網友批評貼舊聞「超過三天是舊聞小心版規」、嘲諷是「拉人搖旗」或「看到新聞就空」的反指標操作。